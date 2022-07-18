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https://arabic.sputniknews.com/20220718/استعدادات-أوروبا-للالتفاف-على-الحظر-ضد-روسيا-1065206594.html
استعدادات أوروبا للالتفاف على الحظر ضد روسيا
استعدادات أوروبا للالتفاف على الحظر ضد روسيا
حسب معلومات صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، يتضمن مشروع جديد للعقوبات ضد روسيا أعده الاتحاد الأوروبي ما يمكّن الأوروبيين من الالتفاف على قيود سابقة. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T06:48+0000
2022-07-18T06:48+0000
العالم
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وينوي الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الذهب الروسي، ولكن الحظر لن يفرض على المجوهرات الذهبية وهو ما يتيح سيل المال إلى خزينة الكرملين وفقا للصحيفة التي أشارت إلى أن روسيا تصدر من الذهب ما قيمته مليارات اليورو، وتأتي حصة الأسد منها إلى بريطانيا.وبالنسبة للأموال الروسية المجمدة يبدو الاتحاد الأوروبي مستعدا للسماح باستخدامها لمنع حدوث ما يمكن أن يترك أثره على صحة وسلامة الإنسان أو البيئة. وسيطبق ذلك على استيراد القمح والأسمدة من روسيا.ويُتوقع أن يعتمد الاتحاد الأوروبي القواعد الجديدة المنظمة للعقوبات المفروضة على روسيا في يوم الأربعاء المقبل أو الجمعة.
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العالم

استعدادات أوروبا للالتفاف على الحظر ضد روسيا

06:48 GMT 18.07.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورأعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل
أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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حسب معلومات صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، يتضمن مشروع جديد للعقوبات ضد روسيا أعده الاتحاد الأوروبي ما يمكّن الأوروبيين من الالتفاف على قيود سابقة.
وينوي الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الذهب الروسي، ولكن الحظر لن يفرض على المجوهرات الذهبية وهو ما يتيح سيل المال إلى خزينة الكرملين وفقا للصحيفة التي أشارت إلى أن روسيا تصدر من الذهب ما قيمته مليارات اليورو، وتأتي حصة الأسد منها إلى بريطانيا.
وبالنسبة للأموال الروسية المجمدة يبدو الاتحاد الأوروبي مستعدا للسماح باستخدامها لمنع حدوث ما يمكن أن يترك أثره على صحة وسلامة الإنسان أو البيئة. وسيطبق ذلك على استيراد القمح والأسمدة من روسيا.
ويُتوقع أن يعتمد الاتحاد الأوروبي القواعد الجديدة المنظمة للعقوبات المفروضة على روسيا في يوم الأربعاء المقبل أو الجمعة.
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