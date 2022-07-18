https://arabic.sputniknews.com/20220718/اشتية-يطالب-أمريكا-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-الاستيطان--1065234394.html
اشتية يطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان
اشتية يطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، الإدارة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بالضفة الغربية. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T10:59+0000
2022-07-18T10:59+0000
2022-07-18T10:59+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال إن السلطات الإسرائيلية أعلنت مصادقتها على مخططات استيطانية جديدة بمجرد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني واشنطن لوقف هذه المخططات الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية، معتبرا أنها تقوض حل الدولتين.وشدد على أن وقف الاستيطان يجب أن يكون فوريا وفق قرارات الشرعية الدولية، للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.وكان بايدن قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أن "خيار حل الدولتين هدف بعيد جدا الآن".
https://arabic.sputniknews.com/20220620/أشتية-على-العالم-تذكر-حقوق-الفلسطينيين-في-الغاز-1063901833.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
اشتية يطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، الإدارة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بالضفة الغربية.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال إن السلطات الإسرائيلية أعلنت مصادقتها على مخططات استيطانية جديدة بمجرد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني
واشنطن لوقف هذه المخططات الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية، معتبرا أنها تقوض حل الدولتين.
وشدد على أن وقف الاستيطان يجب أن يكون فوريا وفق قرارات الشرعية الدولية، للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وكان بايدن قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أن "خيار حل الدولتين هدف بعيد جدا الآن".