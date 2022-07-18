عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220718/اشتية-يطالب-أمريكا-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-الاستيطان--1065234394.html
اشتية يطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان
اشتية يطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، الإدارة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بالضفة الغربية. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T10:59+0000
2022-07-18T10:59+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050597949_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd4bbfb4064d9e35e8b1b1f616f7d968.jpg
جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال إن السلطات الإسرائيلية أعلنت مصادقتها على مخططات استيطانية جديدة بمجرد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني واشنطن لوقف هذه المخططات الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية، معتبرا أنها تقوض حل الدولتين.وشدد على أن وقف الاستيطان يجب أن يكون فوريا وفق قرارات الشرعية الدولية، للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.وكان بايدن قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أن "خيار حل الدولتين هدف بعيد جدا الآن".
https://arabic.sputniknews.com/20220620/أشتية-على-العالم-تذكر-حقوق-الفلسطينيين-في-الغاز-1063901833.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050597949_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f65fe0272f41503a7e8dd685e883a4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم

اشتية يطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان

10:59 GMT 18.07.2022
© AFP 2022 / PHIL NOBLE رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ
 رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / PHIL NOBLE
تابعنا عبرTelegram
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، الإدارة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بالضفة الغربية.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
أشتية: على العالم تذكر حقوق الفلسطينيين في الغاز
20 يونيو, 10:36 GMT
وقال إن السلطات الإسرائيلية أعلنت مصادقتها على مخططات استيطانية جديدة بمجرد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني واشنطن لوقف هذه المخططات الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية، معتبرا أنها تقوض حل الدولتين.
وشدد على أن وقف الاستيطان يجب أن يكون فوريا وفق قرارات الشرعية الدولية، للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وكان بايدن قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أن "خيار حل الدولتين هدف بعيد جدا الآن".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала