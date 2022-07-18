https://arabic.sputniknews.com/20220718/الأردن-ارتفاع-احتياطي-العملات-الأجنبية-8-في-النصف-الأول-من-2022-1065229088.html
الأردن... ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية 8% في النصف الأول من 2022
الأردن... ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية 8% في النصف الأول من 2022
كشفت أحدث بيانات البنك المركزي الأردني عن ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية بما فيه من الذهب وحقوق السحب الخاصة، بنسبة 8%، في النصف الأول من عام 2022، مقارنة... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T08:49+0000
2022-07-18T08:49+0000
2022-07-18T08:49+0000
أخبار الأردن
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ونقل موقع "عمون" عن بيانات البنك المركزي أن قيمة الاحتياطي بلغت نحو 16.778 مليار دولار (11.895 مليار دينار)، خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة بـ 15.529 مليون دولار (11.010 مليار دينار).ووفقا للبيانات، فقد ارتفعت قيمة احتياطي الذهب في البنك المركزي، بنسبة 13%، لتصل إلى 2.828 مليار دينار، من خلال 2.196 أونصة، التي بلغت 2.504 مليار دينار، من خلال 2.006 أونصة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.ويكفي احتياطي العملات الأجنبية، واردات المملكة، مدة تصل إلى 8.7 أشهر، مقارنة مع 8.3 أشهر، في النصف الأول من العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/وزير-المالية-العراقي-الاحتياطات-النقدية-تتخطى-90-مليار-دولار-نهاية-العام-الجاري-1062682922.html
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أخبار الأردن
الأردن... ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية 8% في النصف الأول من 2022
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كشفت أحدث بيانات البنك المركزي الأردني عن ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية بما فيه من الذهب وحقوق السحب الخاصة، بنسبة 8%، في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ونقل موقع "عمون"
عن بيانات البنك المركزي أن قيمة الاحتياطي بلغت نحو 16.778 مليار دولار (11.895 مليار دينار)، خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة بـ 15.529 مليون دولار (11.010 مليار دينار).
ووفقا للبيانات، فقد ارتفعت قيمة احتياطي الذهب في البنك المركزي
، بنسبة 13%، لتصل إلى 2.828 مليار دينار، من خلال 2.196 أونصة، التي بلغت 2.504 مليار دينار، من خلال 2.006 أونصة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
ويكفي احتياطي العملات الأجنبية، واردات المملكة، مدة تصل إلى 8.7 أشهر، مقارنة مع 8.3 أشهر، في النصف الأول من العام الماضي.