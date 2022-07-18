https://arabic.sputniknews.com/20220718/الاتحاد-الأوروبي-يوقع-مذكرة-تفاهم-مع-أذربيجان-لمضاعفة-إمدادات-الغاز-1065253993.html
الاتحاد الأوروبي يوقع مذكرة تفاهم مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز
الاتحاد الأوروبي يوقع مذكرة تفاهم مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن التوصل لاتفاق مع أذربيجان حول مضاعفة إمداداتها من الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي إلى 12 مليار متر مكعب... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T16:16+0000
2022-07-18T16:16+0000
2022-07-18T16:16+0000
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وقالت فون دير لاين، خلال تصريحات صحفية عقب مؤتمر صحفي مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، للتوقيع على مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة خلال اجتماع في باكو، إن أذربيجان تمثل "طريق إمداد مهم للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي حيث تسلم حاليًا أكثر من 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا وستعمل على زيادة تصل إلى 20 مليار متر مكعب في غضون سنوات قليلة".وأضافت، فون دير لاين، "اعتبارًا من العام المقبل، يجب أن نصل إلى 12 مليار متر مكعب وهذا سيساعد في التعويض عن قطع إمدادات الغاز الروسي والمساهمة بشكل كبير في أمن الإمدادات الأوروبية"وأشار البيان إلى أن الطرفين يتفاوضان أيضًا على اتفاقية شاملة جديدة في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والاستثمار والتجارة.وعلقت فون دير لاين، "اليوم، من خلال مذكرة التفاهم الجديدة هذه، نفتح فصلًا جديدًا في تعاوننا في مجال الطاقة مع أذربيجان، شريك رئيسي في جهودنا للابتعاد عن الوقود الأحفوري الروسي ... لكن الطاقة ليست سوى واحدة من المجالات التي يمكننا فيها تعزيز جهودنا وقالت فون دير لاين في بيان إنني أتطلع إلى الاستفادة من الإمكانات الكاملة لعلاقتنا".وفي وقت سابق، قالت فون دير لاين اليوم، عبر حسابها على تويتر، "تمتلك أذربيجان إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة واليوم نضع الأساس لشراكة جديدة في هذا المجال".وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يتجه إلى موردي الطاقة الجديرين بالثقة وأذربيجان واحدة منهم".وأوضحت رئيسة المفوضية، أنه "باتفاق اليوم، نلتزم بتوسيع ممر الغاز الجنوبي، لمضاعفة إمدادات الغاز من أذربيجان إلى الاتحاد الأوروبي".
https://arabic.sputniknews.com/20220718/بوريل-وضع-إمدادات-الغاز-في-أوروبا-يشغل-الحيز-الأكبر-من-القلق-داخل-الاتحاد-الأوروبي-1065253718.html
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روسيا, العالم, اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يوقع مذكرة تفاهم مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن التوصل لاتفاق مع أذربيجان حول مضاعفة إمداداتها من الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي إلى 12 مليار متر مكعب خلال العام المقبل مع التطلع لوصول الإمدادات إلى 20 مليار متر مكعب بحلول 2027.
وقالت فون دير لاين، خلال تصريحات صحفية عقب مؤتمر صحفي مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، للتوقيع على مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة خلال اجتماع في باكو، إن أذربيجان تمثل "طريق إمداد مهم للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي حيث تسلم حاليًا أكثر من 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا وستعمل على زيادة تصل إلى 20 مليار متر مكعب في غضون سنوات قليلة".
وأضافت، فون دير لاين، "اعتبارًا من العام المقبل، يجب أن نصل إلى 12 مليار متر مكعب وهذا سيساعد في التعويض عن قطع إمدادات الغاز الروسي والمساهمة بشكل كبير في أمن الإمدادات الأوروبية"
وأشار البيان إلى أن الطرفين يتفاوضان أيضًا على اتفاقية شاملة جديدة في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والاستثمار والتجارة.
وعلقت فون دير لاين، "اليوم، من خلال مذكرة التفاهم الجديدة هذه، نفتح فصلًا جديدًا في تعاوننا في مجال الطاقة مع أذربيجان، شريك رئيسي في جهودنا للابتعاد عن الوقود الأحفوري الروسي ... لكن الطاقة ليست سوى واحدة من المجالات التي يمكننا فيها تعزيز جهودنا وقالت فون دير لاين في بيان إنني أتطلع إلى الاستفادة من الإمكانات الكاملة لعلاقتنا".
وفي وقت سابق، قالت فون دير لاين اليوم، عبر حسابها على تويتر، "تمتلك أذربيجان إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة واليوم نضع الأساس لشراكة جديدة في هذا المجال".
وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يتجه إلى موردي الطاقة الجديرين بالثقة وأذربيجان واحدة منهم".
وأوضحت رئيسة المفوضية، أنه "باتفاق اليوم، نلتزم بتوسيع ممر الغاز الجنوبي، لمضاعفة إمدادات الغاز من أذربيجان إلى الاتحاد الأوروبي".