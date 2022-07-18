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https://arabic.sputniknews.com/20220718/البرلمان-البريطاني-يصوت-ضد-حجب-الثقة-عن-حكومة-بوريس-جونسون-1065260946.html
البرلمان البريطاني يصوت ضد حجب الثقة عن حكومة بوريس جونسون
البرلمان البريطاني يصوت ضد حجب الثقة عن حكومة بوريس جونسون
صوت أغلبية أعضاء البرلمان البريطاني، الاثنين، ضد تصويت لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T21:58+0000
2022-07-18T22:12+0000
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجرى التصويت مساء الاثنين، وفقا لموقع البرلمان البريطاني، ووفقا للنتائج فقد صوت 349 نائبا ضد حجب الثقة عن الحكومة، وصوت 238 نائبا لصالحها.وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقال من منصبه، استجابة لضغوط حكومته وأعضاء حزب المحافظين، ليعلن استقالته من قيادة الحزب في أعقاب سلسلة من الاستقالات داخل حكومته.جونسون أصبح ثالث سياسي على التوالي يستقيل من قيادة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد كل من ديفيد كاميرون وتيريزا ماي في عامي 2016 و2019 على التوالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/صحيفة-حلفاء-جونسون-يخططون-لإعاقة-وصول-شخصية-جديدة-إلى-رئاسة-الحكومة-البريطانية-1064893184.html
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بريطانيا

البرلمان البريطاني يصوت ضد حجب الثقة عن حكومة بوريس جونسون

21:58 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 22:12 GMT 18.07.2022)
© AFP 2022 / Daniel Leal رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،10 فبراير 2021
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،10 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
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صوت أغلبية أعضاء البرلمان البريطاني، الاثنين، ضد تصويت لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون.
موسكو - سبوتنيك. وجرى التصويت مساء الاثنين، وفقا لموقع البرلمان البريطاني، ووفقا للنتائج فقد صوت 349 نائبا ضد حجب الثقة عن الحكومة، وصوت 238 نائبا لصالحها.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقال من منصبه، استجابة لضغوط حكومته وأعضاء حزب المحافظين، ليعلن استقالته من قيادة الحزب في أعقاب سلسلة من الاستقالات داخل حكومته.
الحجر الصحي في لندن، انتشار فيروس كورونا في بريطانيا، مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
صحيفة: حلفاء جونسون يخططون لإعاقة وصول "شخصية جديدة" إلى رئاسة الحكومة البريطانية
9 يوليو, 06:17 GMT
جونسون أصبح ثالث سياسي على التوالي يستقيل من قيادة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد كل من ديفيد كاميرون وتيريزا ماي في عامي 2016 و2019 على التوالي.
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