عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220718/البرلمان-الهندي-يبدأ-التصويت-لانتخاب-رئيس-جديد-1065217870.html
البرلمان الهندي يبدأ التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد
البرلمان الهندي يبدأ التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد
بدأ البرلمان الهندي، اليوم الاثنين، التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط توقعات بفوز سياسية من طائفة قبلية مهمشة بهذا المنصب. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T07:01+0000
2022-07-18T07:09+0000
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104124/08/1041240845_0:44:2535:1470_1920x0_80_0_0_6c32fa3bc22df8421796240adf453b60.jpg
ورشح رئيس الوزراء ناريندرا مودي زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، دروبادي مورمو التي تنتمي لقبيلة السانتال للمنصب الشرفي إلى حد كبير.وفي حال انتخابها، ستكون أول رئيس قبلي للهند وثاني امرأة تتولى هذا المنصب، بحسب "فرانس برس".وبدأت مورمو البالغة من العمر 64 عاما حياتها المهنية كمعلمة في مدرسة بولاية أوديشا الواقعة شرقي البلاد قبل أن تخوض غمار السياسة.وشغلت السياسية الهندية مناصب وزارية في حكومة الولاية وتولت منصب حاكم ولاية جارخاند المجاورة.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.ويتولى رئيس وزراء الهند السلطة التنفيذية، لكن يمكن للرئيس إعادة بعض مشاريع القوانين البرلمانية لإعادة النظر فيها.كما يلعب الرئيس دورا استشاريا في عملية تشكيل الحكومات.
https://arabic.sputniknews.com/20201226/الهند-تعتقل-75-ناشطا-سياسيا-في-كشمير-بعد-انتخابات-محلية-1047629108.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104124/08/1041240845_171:0:2535:1773_1920x0_80_0_0_ba1741e031751654e89076b8f9b1284e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم

البرلمان الهندي يبدأ التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد

07:01 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 07:09 GMT 18.07.2022)
© AP Photo / Mahesh Kumar A.رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
تابعنا عبرTelegram
بدأ البرلمان الهندي، اليوم الاثنين، التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط توقعات بفوز سياسية من طائفة قبلية مهمشة بهذا المنصب.
ورشح رئيس الوزراء ناريندرا مودي زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، دروبادي مورمو التي تنتمي لقبيلة السانتال للمنصب الشرفي إلى حد كبير.
مدينة كشمير على الحدود بين الهند وباكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2020
الهند تعتقل 75 ناشطا سياسيا في كشمير بعد انتخابات محلية
26 ديسمبر 2020, 09:20 GMT
وفي حال انتخابها، ستكون أول رئيس قبلي للهند وثاني امرأة تتولى هذا المنصب، بحسب "فرانس برس".
وبدأت مورمو البالغة من العمر 64 عاما حياتها المهنية كمعلمة في مدرسة بولاية أوديشا الواقعة شرقي البلاد قبل أن تخوض غمار السياسة.
وشغلت السياسية الهندية مناصب وزارية في حكومة الولاية وتولت منصب حاكم ولاية جارخاند المجاورة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويتولى رئيس وزراء الهند السلطة التنفيذية، لكن يمكن للرئيس إعادة بعض مشاريع القوانين البرلمانية لإعادة النظر فيها.
كما يلعب الرئيس دورا استشاريا في عملية تشكيل الحكومات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала