https://arabic.sputniknews.com/20220718/البرلمان-الهندي-يبدأ-التصويت-لانتخاب-رئيس-جديد-1065217870.html
البرلمان الهندي يبدأ التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد
البرلمان الهندي يبدأ التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد
بدأ البرلمان الهندي، اليوم الاثنين، التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط توقعات بفوز سياسية من طائفة قبلية مهمشة بهذا المنصب. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T07:01+0000
2022-07-18T07:01+0000
2022-07-18T07:09+0000
أخبار الهند اليوم
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ورشح رئيس الوزراء ناريندرا مودي زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، دروبادي مورمو التي تنتمي لقبيلة السانتال للمنصب الشرفي إلى حد كبير.وفي حال انتخابها، ستكون أول رئيس قبلي للهند وثاني امرأة تتولى هذا المنصب، بحسب "فرانس برس".وبدأت مورمو البالغة من العمر 64 عاما حياتها المهنية كمعلمة في مدرسة بولاية أوديشا الواقعة شرقي البلاد قبل أن تخوض غمار السياسة.وشغلت السياسية الهندية مناصب وزارية في حكومة الولاية وتولت منصب حاكم ولاية جارخاند المجاورة.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.ويتولى رئيس وزراء الهند السلطة التنفيذية، لكن يمكن للرئيس إعادة بعض مشاريع القوانين البرلمانية لإعادة النظر فيها.كما يلعب الرئيس دورا استشاريا في عملية تشكيل الحكومات.
https://arabic.sputniknews.com/20201226/الهند-تعتقل-75-ناشطا-سياسيا-في-كشمير-بعد-انتخابات-محلية-1047629108.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم
البرلمان الهندي يبدأ التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد
07:01 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 07:09 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
بدأ البرلمان الهندي، اليوم الاثنين، التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط توقعات بفوز سياسية من طائفة قبلية مهمشة بهذا المنصب.
ورشح رئيس الوزراء ناريندرا مودي زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، دروبادي مورمو التي تنتمي لقبيلة السانتال للمنصب الشرفي إلى حد كبير.
26 ديسمبر 2020, 09:20 GMT
وفي حال انتخابها، ستكون أول رئيس قبلي للهند وثاني امرأة تتولى هذا المنصب، بحسب "فرانس برس".
وبدأت مورمو البالغة من العمر 64 عاما حياتها المهنية كمعلمة في مدرسة بولاية أوديشا الواقعة شرقي البلاد قبل أن تخوض غمار السياسة.
وشغلت السياسية الهندية مناصب وزارية في حكومة الولاية
وتولت منصب حاكم ولاية جارخاند المجاورة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويتولى رئيس وزراء الهند السلطة التنفيذية، لكن يمكن للرئيس إعادة بعض مشاريع القوانين البرلمانية لإعادة النظر فيها.
كما يلعب الرئيس دورا استشاريا في عملية تشكيل الحكومات.