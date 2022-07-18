https://arabic.sputniknews.com/20220718/البيت-الأبيض-يعدل-ما-قاله-بايدن-لولي-العهد-السعودي-بشأن-مقتل-خاشقجي-1065249641.html

البيت الأبيض يعدل ما قاله بايدن لولي العهد السعودي بشأن مقتل خاشقجي

البيت الأبيض يعدل ما قاله بايدن لولي العهد السعودي بشأن مقتل خاشقجي

أجرى البيت الأبيض تعديلا لتصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن ما قاله لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قبل 4... 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T14:59+0000

2022-07-18T14:59+0000

2022-07-18T14:59+0000

السعودية

ولي العهد محمد بن سلمان

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

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كشفت مراسلة شبكة "سي إن إن" الأمريكية في البيت الأبيض، كاتلين كولينز، عبر "تويتر" أن البيت الأبيض قام بإجراء تعديل في سجله الرسمي، الذي يتناول تحديدا تصريح بايدن عما قاله لابن سلمان خلال زيارته إلى المملكة عن مقتل خاشقجي.وتداولت صحيفة "عكاظ" السعودية التصحيح الذي أجراه البيت الأبيض في سجله الرسمي لكلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، واعتبرت أنه يتوافق مع رواية وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير.وكان الجبير أكد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يقل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه هو المسؤول عن مقتل جمال خاشقجي.وأوضح أنه لم يسمع بايدن يخبر ولي العهد باعتقاده أنه مسؤول عن مقتل خاشقجي، قائلا: "لم أسمع هذه العبارة بالذات".في يوم المقابلة التي جمعت بايدن بولي العهد السعودي، يوم الجمعة الماضي، قال الرئيس الأمريكي إنه أثار قضية خاشقجي في الاجتماع مع ولي العهد السعودي في جدة ذلك اليوم، مدعيا أن محمد بن سلمان هو المسؤول عن القتل.وقال بايدن: "فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، فقد طرحته في الاجتماع، وأوضحت ما أفكر فيه في ذلك الوقت وما أفكر فيه الآن" ، مضيفا "لقد قال بشكل أساسي إنه ليس مسؤولا بشكل شخصي عن ذلك، لكني أشرت إلى مسؤوليته، وقال إنه اتخذ إجراءات ضد المسؤولين".وقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول بتركيا عام 2018.

https://arabic.sputniknews.com/20220717/الجبير-لـفوكس-نيوز-هذه-العبارة-تحديدا-لم-أسمعها-من-بايدن-1065169044.html

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السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي