https://arabic.sputniknews.com/20220718/التاكسي-الطائر-قد-يظهر-في-بريطانيا-1065218842.html
"التاكسي الطائر" قد يظهر في بريطانيا
"التاكسي الطائر" قد يظهر في بريطانيا
تقدمت شركة "Joby Aviation" الأمريكية بطلب للحصول على شهادة لسيارتها الأجرة الطائرة في المملكة المتحدة، حسب موقعها على الإنترنت. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T07:24+0000
2022-07-18T07:24+0000
2022-07-18T07:24+0000
منوعات
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وقالت في بيان: "أعلنت شركة Joby Aviation التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها أنها تقدمت بطلب للحصول على شهادة المملكة المتحدة لتصميمها الرائد. وتخضع الشركة حاليًا لشهادة النوع مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) وتعتقد أن السوق الأمريكية ستكون الأولى لها. ومع ذلك، فإن شهادة FAA يمكن أن تتم الموافقة عليها من قبل هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة، مما يسرّع دخول الشركة الناشئة إلى سوق المملكة المتحدة، مما يجعل Joby Aviation أول مطور لطائرة eVTOL (الإقلاع العمودي الكهربائي والهبوط) لطلب تأكيد شهادتها الأمريكية في الخارج".وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Joby Aviation: "سيمكن التعاون في إصدار الشهادات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذه البلدان من أن تكون أول من يحصل على تكنولوجيا جديدة مهمة. نحن متحمسون بشكل لا يصدق بشأن الإمكانات التي يوفرها السفر الجوي. إنها طريقة للمملكة المتحدة للعمل في بيئة صديقة للبيئة وبأسعار معقولة".لدى Joby Aviation في المملكة المتحدة منافس Vertical Aerospace ومقرها بريستول. تقوم بتطوير تاكسي جوي مصمم لأربعة ركاب وطيار واحد، حسب "بلومبرغ".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
"التاكسي الطائر" قد يظهر في بريطانيا
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تقدمت شركة "Joby Aviation" الأمريكية بطلب للحصول على شهادة لسيارتها الأجرة الطائرة في المملكة المتحدة، حسب موقعها على الإنترنت.
وقالت في بيان: "أعلنت شركة Joby Aviation التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها أنها تقدمت بطلب للحصول على شهادة المملكة المتحدة لتصميمها الرائد. وتخضع الشركة حاليًا لشهادة النوع مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) وتعتقد أن السوق الأمريكية ستكون الأولى لها. ومع ذلك، فإن شهادة FAA يمكن أن تتم الموافقة عليها من قبل هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة، مما يسرّع دخول الشركة الناشئة إلى سوق المملكة المتحدة، مما يجعل Joby Aviation أول مطور لطائرة eVTOL (الإقلاع العمودي الكهربائي والهبوط) لطلب تأكيد شهادتها الأمريكية في الخارج".
وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على إنشاء تاكسي هوائي كهربائي بخمس مقاعد منذ 10 سنوات. سرعتها القصوى 200 كم / ساعة، ومدى الطيران نحو 150 كم. يتم تشغيل الجهاز بواسطة ستة محركات كهربائية، و"الإقلاع العمودي والهبوط يسمحان له بالعمل في أي تضاريس تقريبًا".
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Joby Aviation: "سيمكن التعاون في إصدار الشهادات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذه البلدان من أن تكون أول من يحصل على تكنولوجيا جديدة مهمة. نحن متحمسون بشكل لا يصدق بشأن الإمكانات التي يوفرها السفر الجوي. إنها طريقة للمملكة المتحدة للعمل في بيئة صديقة للبيئة وبأسعار معقولة".
لدى Joby Aviation في المملكة المتحدة منافس Vertical Aerospace ومقرها بريستول. تقوم بتطوير تاكسي جوي مصمم لأربعة ركاب وطيار واحد، حسب "بلومبرغ".