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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، "إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية". 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T15:29+0000
2022-07-18T15:29+0000
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على تويتر، إن "قوات جيش الدفاع رصدت في وقت سابق اليوم تسلل مسيرة درون من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت بإسقاطها".وأضاف أدرعي: "لقد تابعت وحدات المراقبة الجوية المسيرة طيلة الحادث"، مؤكدا أن "قوات الجيش أسقطت مسيرة تابعة لحزب الله اجتازت الأراضي الإسرائيلية وستواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخرا، اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز، وأسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط.وصرح الجيش بأنه "أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيدا عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أي تهديد أو خطر".وتقدمت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين الماضي، بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن طائرات "حزب الله" المسيرة.ونقل الموقع الإلكتروني العبري "0404"، عن جلعاد أردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن حكومة بلاده طالبت مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق "حزب الله" طائرات دون طيار فوق منصة "كاريش" للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي.
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

15:29 GMT 18.07.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، "إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على تويتر، إن "قوات جيش الدفاع رصدت في وقت سابق اليوم تسلل مسيرة درون من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت بإسقاطها".
وأضاف أدرعي: "لقد تابعت وحدات المراقبة الجوية المسيرة طيلة الحادث"، مؤكدا أن "قوات الجيش أسقطت مسيرة تابعة لحزب الله اجتازت الأراضي الإسرائيلية وستواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخرا، اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز، وأسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط.
وصرح الجيش بأنه "أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيدا عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أي تهديد أو خطر".
وتقدمت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين الماضي، بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن طائرات "حزب الله" المسيرة.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري "0404"، عن جلعاد أردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن حكومة بلاده طالبت مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق "حزب الله" طائرات دون طيار فوق منصة "كاريش" للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي.
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