https://arabic.sputniknews.com/20220718/الخارجية-الإيرانية-بايدن-يثرثر-بشأن-القنابل-النووية-لإرضاء-الكيان-الصهيوني-1065250329.html
الخارجية الإيرانية: بايدن يثرثر بشأن القنابل النووية لإرضاء الكيان الصهيوني
الخارجية الإيرانية: بايدن يثرثر بشأن القنابل النووية لإرضاء الكيان الصهيوني
صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يثرثر بشأن القنابل النووية التي لم تسع إيران أبدا لصنعها، من أجل إرضاء كيان الفصل... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T15:16+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عبر حسابه على تويتر، إن "بايدن، وفي الذكرى السنوية الأولى للاختبار النووي الأمريكي وبعد زيارته للكيان الصهيوني المنتهك للقوانين الدولیة والذي يمتلك القنابل النووية السرية، يؤكد بأنه سوف لن يسمح لإيران بصنع قنبلة.وأضاف كنعاني، إن "هذه الثرثرات والتسويق السياسي هو لإرضاء كيان الفصل العنصري الصهیوني بالقنابل التي لم تسع إيران لامتلاكها أبدا".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال، خلال اجتماعه بالزعماء العرب في "قمة جدة"، إن "الولايات المتحدة لن تبتعد عن منطقة الشرق الأوسط وتترك فراغا للصين وروسيا وإيران"، مضيفا أن "إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".وتابع: "نعمل بالتعاون معكم للتصدي لما تمثله إيران من تهديد للمنطقة، ونواصل الجهود الدبلوماسية للضغط على البرنامج النووي الإيراني"، مؤكدا أن "واشنطن حريصة على ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي".من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الاتهامات التي نشرت ضد طهران خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة وتصريحاته في قمة جدة.وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، "تتماشى هذه المزاعم الكاذبة مع سياسة واشنطن الخاصة بإثارة الفتنة وخلق التوترات في المنطقة"، لافتة إلى أن أمريكا لجأت مرة أخرى إلى سياسة إيران-فوبيا الفاشلة، في محاولة لإحداث توتر وأزمة جديدة في المنطقة.
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الخارجية الإيرانية: بايدن يثرثر بشأن القنابل النووية لإرضاء الكيان الصهيوني
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صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يثرثر بشأن القنابل النووية التي لم تسع إيران أبدا لصنعها، من أجل إرضاء كيان الفصل العنصري الصهيوني".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عبر حسابه على تويتر، إن "بايدن، وفي الذكرى السنوية الأولى للاختبار النووي الأمريكي وبعد زيارته للكيان الصهيوني المنتهك للقوانين الدولیة والذي يمتلك القنابل النووية السرية، يؤكد بأنه سوف لن يسمح لإيران بصنع قنبلة.
وأضاف كنعاني، إن "هذه الثرثرات والتسويق السياسي هو لإرضاء كيان الفصل العنصري الصهیوني بالقنابل التي لم تسع إيران لامتلاكها أبدا".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال، خلال اجتماعه بالزعماء العرب في "قمة جدة"، إن "الولايات المتحدة لن تبتعد عن منطقة الشرق الأوسط وتترك فراغا للصين وروسيا وإيران"، مضيفا أن "إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".
وتابع: "نعمل بالتعاون معكم للتصدي لما تمثله إيران من تهديد للمنطقة، ونواصل الجهود الدبلوماسية للضغط على البرنامج النووي الإيراني"، مؤكدا أن "واشنطن حريصة على ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي
".
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الاتهامات التي نشرت ضد طهران خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة وتصريحاته في قمة جدة.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، "تتماشى هذه المزاعم الكاذبة مع سياسة واشنطن
الخاصة بإثارة الفتنة وخلق التوترات في المنطقة"، لافتة إلى أن أمريكا لجأت مرة أخرى إلى سياسة إيران-فوبيا الفاشلة، في محاولة لإحداث توتر وأزمة جديدة في المنطقة.