https://arabic.sputniknews.com/20220718/الخارجية-الروسية-السلطات-البريطانية-تحاول-استغلال-وفاة-مواطنها-في-أغراض-سياسية-1065252178.html
الخارجية الروسية: السلطات البريطانية تحاول استغلال وفاة مواطنها في أغراض سياسية
الخارجية الروسية: السلطات البريطانية تحاول استغلال وفاة مواطنها في أغراض سياسية
أشارت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن منطق السياسيين البريطانيين يظهر عدم اكتراثهم بمصير مواطنيهم. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T15:42+0000
2022-07-18T15:42+0000
2022-07-18T15:42+0000
العالم
روسيا
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وقالت زاخاروفا رداً على سؤال إعلامي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، إن روسيا تشير إلى "رغبة لندن غير اللائقة في تسييس وتصعيد الموقف بشأن المواطن البريطاني بول أوري، الذي توفي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "في الوقت نفسه، وفقًا لمعلومات سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، لم يكن مدنيا بأي حال من الأحوال، بل كان جنديا محترفا خدم سابقا في أفغانستان والعراق وليبيا، وبعد ذلك قاد العمليات العسكرية وتدريب أفراد عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية. وفي أبريل من هذا العام، اعتقل ممثلو وحداة الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية، أوري، أثناء محاولته اختراق نقطة تفتيش".ولفتت زاخاروفا إلى أنه "الآن في لندن يحاولون استغلال هذه القصة والمأساة الإنسانية المرتبطة بها لإثارة ضجة إعلامية و"كسب النقاط" في سياق الصراع الانتخابي من أجل شغل منصب زعيم حزب المحافظين البريطاني.وخلصت زاخاروفا إلى القول إن "حجج السياسيين أمثال [وزيرة الخارجية البريطانية]، ليز تراس، حول عدم الاعتراف بجمهوريتين شعبيتين في دونباس ليست أكثر من الأعذار التي تُظهر مدى عدم اكتراث الحكومة البريطانية بمصير مواطنيها، الذين تستخدمهم بلا خجل لصالح مصالحها الخاصة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الخارجية الروسية: السلطات البريطانية تحاول استغلال وفاة مواطنها في أغراض سياسية
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أشارت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن منطق السياسيين البريطانيين يظهر عدم اكتراثهم بمصير مواطنيهم.
وقالت زاخاروفا رداً على سؤال إعلامي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، إن روسيا تشير إلى "رغبة لندن غير اللائقة في تسييس وتصعيد الموقف بشأن المواطن البريطاني بول أوري، الذي توفي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت: "في الوقت نفسه، وفقًا لمعلومات سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، لم يكن مدنيا بأي حال من الأحوال، بل كان جنديا محترفا خدم سابقا في أفغانستان والعراق وليبيا، وبعد ذلك قاد العمليات العسكرية وتدريب أفراد عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية. وفي أبريل من هذا العام، اعتقل ممثلو وحداة الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية، أوري، أثناء محاولته اختراق نقطة تفتيش".
ولفتت زاخاروفا إلى أنه "الآن في لندن يحاولون استغلال هذه القصة والمأساة الإنسانية المرتبطة بها لإثارة ضجة إعلامية و"كسب النقاط" في سياق الصراع الانتخابي من أجل شغل منصب زعيم حزب المحافظين البريطاني.
وخلصت زاخاروفا إلى القول إن "حجج السياسيين أمثال [وزيرة الخارجية البريطانية]، ليز تراس، حول عدم الاعتراف بجمهوريتين شعبيتين في دونباس ليست أكثر من الأعذار التي تُظهر مدى عدم اكتراث الحكومة البريطانية بمصير مواطنيها، الذين تستخدمهم بلا خجل لصالح مصالحها الخاصة".