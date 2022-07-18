https://arabic.sputniknews.com/20220718/الخارجية-موسكو-تتوقع-تصدير-37-مليون-طن-من-الحبوب-خلال-العام-الحالي-و50-مليون-طن-في-2023-1065260848.html
الخارجية: موسكو تتوقع تصدير 37 مليون طن من الحبوب خلال العام الحالي و50 مليون طن في 2023
الخارجية: موسكو تتوقع تصدير 37 مليون طن من الحبوب خلال العام الحالي و50 مليون طن في 2023
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن روسيا تتوقع تصدير 37 مليون طن من الحبوب خلال هذا العام، وما يصل 50 مليون طن في العام المقبل. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T21:42+0000
2022-07-18T21:42+0000
2022-07-18T21:42+0000
أخبار روسيا اليوم
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وصرح فيرشينين خلال فعالية للأمن الغذائي، "نتوقع أن تصل صادرات الحبوب من روسيا في العام الزراعي الحالي إلى 37 مليون طن، وتصل في العام المقبل إلى 50 مليون طن".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم
الخارجية: موسكو تتوقع تصدير 37 مليون طن من الحبوب خلال العام الحالي و50 مليون طن في 2023
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن روسيا تتوقع تصدير 37 مليون طن من الحبوب خلال هذا العام، وما يصل 50 مليون طن في العام المقبل.
وصرح فيرشينين خلال فعالية للأمن الغذائي، "نتوقع أن تصل صادرات الحبوب من روسيا في العام الزراعي الحالي إلى 37 مليون طن، وتصل في العام المقبل إلى 50 مليون طن".