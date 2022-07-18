https://arabic.sputniknews.com/20220718/الداخلية-الأردنية-ترتيبات-لجعل-مرور-جسر-الملك-حسين-من-خلال-حجز-إلكتروني-مسبق-1065240536.html
الداخلية الأردنية: ترتيبات لجعل مرور جسر الملك حسين من خلال حجز إلكتروني مسبق
الداخلية الأردنية: ترتيبات لجعل مرور جسر الملك حسين من خلال حجز إلكتروني مسبق
قالت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الاثنين، إن هناك ترتيبات لجعل مرور جسر الملك حسين الذي يربط بين الأردن وفلسطين، من خلال تذاكر يتم حجزها مسبقا بصورة... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:43+0000
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كما أشارت الوزارة في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية إلى أن هناك ترتيبات لمرور الجسر من مكاتب شركات النقل في العاصمة الأردنية عمان.وتابعت مرجحة أنه "من المتوقع الانتهاء من هذه الترتيبات خلال أسبوعين"، موضحة أن الكوادر العاملة جاهزة للعمل 24 ساعة في حال تجاوب الجانب الإسرائيلي.وأكدت وزارة الداخلية الأردنية أن "قرار الإغلاق والفتح بالنسبة للمغادرين للضفة يعتمد على الجانب الإسرائيلي، الذي لا يلتزم بالتوقيت، ويستقبل نحو 80 حافلة فقط، مما يبقي أعدادا كبيرة لليوم التالي"، بحسب قولها.وكانت الحكومة الأردنية، قررت أمس الأحد، اتخاذ إجراءات جديدة للتخفيف عن المسافرين عبر جسر الملك حسين، والذي يشهد اكتظاظا وازدحاما كبيرين بالمسافرين، وتشمل تجهيز 3 خيام مجهزة ومكيفة لاستقبال المسافرين، وتوفير المياه الباردة وتثبيت مركبات إسعاف وطواقمها، ومضاعفة عمل كوادر الجسر خلال أوقات العمل الرسمي لتسهيل مرور المسافرين بأسرع وقت ممكن".وفي سياق متصل، نقلت وكالة عمون الأردنية عن مصدر رسمي، قوله إن "سبب الاكتظاظ عند جسر الملك حسين هو عدم التزام إسرائيل بالترتيبات المتفق عليها مع الأردن، والتي تقضي بأن يفتح الجسر لمرور المسافرين ما بين الساعة السابعة صباحا والتاسعة مساء".
https://arabic.sputniknews.com/20220717/الأدرن-يحمل-إسرائيل-مسؤولية-الاكتظاظ-في-جسر-الملك-حسين-ويعلن-عن-إجراءات-جديدة-1065197093.html
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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الداخلية الأردنية: ترتيبات لجعل مرور جسر الملك حسين من خلال حجز إلكتروني مسبق
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قالت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الاثنين، إن هناك ترتيبات لجعل مرور جسر الملك حسين الذي يربط بين الأردن وفلسطين، من خلال تذاكر يتم حجزها مسبقا بصورة إلكترونية، وذلك للتحكم في أعداد الموجودين عليه.
كما أشارت الوزارة في تصريحات لقناة
"المملكة" الأردنية إلى أن هناك ترتيبات لمرور الجسر من مكاتب شركات النقل في العاصمة الأردنية عمان.
وتابعت مرجحة أنه "من المتوقع الانتهاء من هذه الترتيبات خلال أسبوعين"، موضحة أن الكوادر العاملة جاهزة للعمل 24 ساعة في حال تجاوب الجانب الإسرائيلي.
وأكدت وزارة الداخلية الأردنية أن "قرار الإغلاق والفتح بالنسبة للمغادرين للضفة يعتمد على الجانب الإسرائيلي، الذي لا يلتزم بالتوقيت، ويستقبل نحو 80 حافلة فقط، مما يبقي أعدادا كبيرة لليوم التالي"، بحسب قولها.
وكانت الحكومة الأردنية، قررت أمس الأحد، اتخاذ إجراءات جديدة للتخفيف عن المسافرين عبر جسر الملك حسين، والذي يشهد اكتظاظا وازدحاما كبيرين بالمسافرين، وتشمل تجهيز 3 خيام مجهزة ومكيفة لاستقبال المسافرين، وتوفير المياه الباردة وتثبيت مركبات إسعاف وطواقمها، ومضاعفة عمل كوادر الجسر خلال أوقات العمل الرسمي لتسهيل مرور المسافرين بأسرع وقت ممكن".
وفي سياق متصل، نقلت وكالة
عمون الأردنية عن مصدر رسمي، قوله إن "سبب الاكتظاظ عند جسر الملك حسين هو عدم التزام إسرائيل بالترتيبات المتفق عليها مع الأردن، والتي تقضي بأن يفتح الجسر لمرور المسافرين ما بين الساعة السابعة صباحا والتاسعة مساء".