https://arabic.sputniknews.com/20220718/الدفاع-التركية-الأطراف-الأربعة-وافقت-على-قضية-الحبوب-الأوكرانية--1065241395.html

الدفاع التركية: الأطراف الأربعة وافقت على "قضية الحبوب" الأوكرانية

الدفاع التركية: الأطراف الأربعة وافقت على "قضية الحبوب" الأوكرانية

أعلنت الدفاع التركية أن الأطراف الأربعة (تركيا، أوكرانيا، روسيا، الأمم المتحدة) وافقت على خطة تصدير الحبوب الأوكرانية. 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T12:27+0000

2022-07-18T12:27+0000

2022-07-18T12:39+0000

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وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين: "تم الاتفاق على خطة نقل الحبوب والأغذية على مبادئ عامة. ونواصل جهودنا لتحويلها إلى وثيقة ملموسة لبدء عملية التنفيذ".وأضاف أكار أن الخطة الخاصة بقضية الحبوب وافقت عليها اللجنة الرباعية على أساس المبادئ العامة، ويجب تحديدها "خطة نقل الحبوب والمنتجات الغذائية تم الاتفاق عليها على أساس مبادئ عامة. ونواصل جهودنا لتحويلها إلى وثيقة ملموسة لبدء عملية التنفيذ".وأشار أكار إلى أن اجتماعا لوفود من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن "مشكلة الحبوب" سيعقد هذا الأسبوع في تركيا، قائلا: "من المحتمل أن يكون هناك اجتماع هذا الأسبوع حول هذا الموضوع".وفي وقت سابق، أجريت مفاوضات في اسطنبول بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد الأمم المتحدة بشأن تسوية قضية الحبوب. ونتيجة لذلك، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز تنسيق في اسطنبول، وفي الأسبوع المقبل سيجتمع الوفدان الأوكراني والروسي مرة أخرى في تركيا لمناقشة قضية الحبوب.كما ذكر مصدر على دراية بالوضع لوكالة "سبوتنيك"، بأن الموعد الأولي لاجتماع جديد لوفود تركيا والاتحاد الروسي وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن "قضية الحبوب" هو 20-21 يوليو/تموز الجاري، ولا توجد عقبات كبيرة لتوقيع اتفاقية سحب السفن المحملة بالحبوب في البحر الأسود ، هناك تفاصيل فنية.ووفقا له، فإن الاتفاق حول "قضية الحبوب" يعني إنشاء منطقة أمنية لفحص السفن بالقرب من المياه الأوكرانية، وليس في الموانئ نفسها، ومن المقرر أن يتم تنفيذ مراقبة السفن بشكل مشترك من قبل تركيا والأمم المتحدة.

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أخبار تركيا اليوم, حبوب, الامم المتحدة, أخبار أوكرانيا