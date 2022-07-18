https://arabic.sputniknews.com/20220718/الدفاع-الروسية-دقة-صواريخ-إسكندر-تسمح-لها-بالتحليق-عبر-النافذة-1065218320.html
الدفاع الروسية: دقة صواريخ "إسكندر" تسمح لها "بالتحليق عبر النافذة"
الدفاع الروسية: دقة صواريخ "إسكندر" تسمح لها "بالتحليق عبر النافذة"
قال رئيس الطاقم القتالي للمجمع في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، إن دقة صواريخ كروز لنظام الصواريخ العملياتية والتكتيكية الروسية "إسكندر إم" تسمح لها... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T07:12+0000
2022-07-18T07:12+0000
2022-07-18T07:12+0000
سلاح روسيا
رصد عسكري
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يُظهر الفيديو نظام صواريخ "إسكندر إم" في تمويه خاص، والذي يترك الموقع، ويستعد لإطلاق صاروخ "كروز R-500" ثم يطلقه.وقال نيكولاي، رئيس الطاقم: "نضرب أهدافًا مهمة بصاروخ كروز. ميزته أنه يحلق على ارتفاع منخفض، ولا يمكن للدفاع الجوي التصدي له، ويمكنه التحليق مباشرة عبر نافذة أو باب مفتوح".وبحسب قوله، فإن المجمع نفذ مهام توجيه ضربات صاروخية على المخازن ومواقع قيادة العدو، وتمت إصابة جميع الأهداف.وأصابت الضربة الموضحة في الفيديو، ملجأً أوكرانيًا تحت الأرض بجدران خرسانية وسقف يبلغ مترا ونصف المتر."إسكندر" من الأسلحة عالية الدقة التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر. يمكن للرأس الحربي لصاروخ "إسكندر" تدمير أي هدف تقريبًا: مواقع قيادة العدو، مجموعة معدات، وأنظمة الدفاع الجوي.تتضمن ترسانة "إسكندر" كلاً من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، والتي عند الاقتراب من الهدف، تقوم بالتشويش وتكون غير معرضة عمليًا لأنظمة الدفاع الجوي للعدو. يمكن لصواريخ كروز الطيران على ارتفاعات منخفضة للغاية وتجنب التضاريس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: دقة صواريخ "إسكندر" تسمح لها "بالتحليق عبر النافذة"
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قال رئيس الطاقم القتالي للمجمع في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، إن دقة صواريخ كروز لنظام الصواريخ العملياتية والتكتيكية الروسية "إسكندر إم" تسمح لها "بالتحليق عبر النافذة مباشرة".
يُظهر الفيديو نظام صواريخ "إسكندر إم" في تمويه خاص، والذي يترك الموقع، ويستعد لإطلاق صاروخ "كروز R-500" ثم يطلقه.
وقال نيكولاي، رئيس الطاقم: "نضرب أهدافًا مهمة بصاروخ كروز. ميزته أنه يحلق على ارتفاع منخفض، ولا يمكن للدفاع الجوي التصدي له، ويمكنه التحليق مباشرة عبر نافذة أو باب مفتوح".
وبحسب قوله، فإن المجمع نفذ مهام توجيه ضربات صاروخية على المخازن ومواقع قيادة العدو، وتمت إصابة جميع الأهداف.
وأصابت الضربة الموضحة في الفيديو، ملجأً أوكرانيًا تحت الأرض بجدران خرسانية وسقف يبلغ مترا ونصف المتر.
وقالت الوزارة: "تم تعيين معلمات الرحلة بطريقة تجعل صاروخ كروز لا يقطع المسافة بأكملها على [ارتفاع] شديد الانخفاض، متجاوزًا التضاريس فقط، بل إنه يصيب أيضًا النقطة الأكثر ضعفًا في مخبأ قيادة القوات المسلحة الأوكرانية".
"إسكندر" من الأسلحة عالية الدقة التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر. يمكن للرأس الحربي لصاروخ "إسكندر" تدمير أي هدف تقريبًا: مواقع قيادة العدو، مجموعة معدات، وأنظمة الدفاع الجوي.
تتضمن ترسانة "إسكندر" كلاً من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، والتي عند الاقتراب من الهدف، تقوم بالتشويش وتكون غير معرضة عمليًا لأنظمة الدفاع الجوي للعدو. يمكن لصواريخ كروز الطيران على ارتفاعات منخفضة للغاية وتجنب التضاريس.