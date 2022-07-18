https://arabic.sputniknews.com/20220718/الرئيس-الجزائري-يعلن-موعد-توقيع-اتفاق-لتزويد-إيطاليا-بكميات-كبيرة-من-الغاز-1065247960.html
الرئيس الجزائري يعلن موعد توقيع اتفاق لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز
الرئيس الجزائري يعلن موعد توقيع اتفاق لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاق، غدا، بين شركات "أوكسيدنتال" الأمريكية و"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية و"سوناطراك"... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T14:19+0000
2022-07-18T14:19+0000
2022-07-18T14:19+0000
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قال تبون، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، "سنمضي غدا اتفاقا هاما بين أوكسيدنتال، إيني، توتال، و سوناطراك بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز".وتابع "اتفقنا مع إيطاليا على ضرورة العمل من أجل تطبيق اتفاق السلام في مالي الموقع في الجزائر وتناولنا القضايا المغاربية والإقليمية والدولية بشكل مكثف مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، خصوصا مشكلة الأمن الغذائي".وفي وقت سابق، قررت الجزائر رفع شحنات الغاز المقدمة لإيطاليا بـ4 مليار متر مكعب إضافية، بداية من الأسبوع المقبل، حسب شركة "سونطراك".يذكر أن الجزائر صدرت 13.9 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا منذ بداية العام، وتخطط "سونطراك" لشحن ستة مليارات متر مكعب أخرى في نهاية العام الجاري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم
الرئيس الجزائري يعلن موعد توقيع اتفاق لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاق، غدا، بين شركات "أوكسيدنتال" الأمريكية و"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية و"سوناطراك" الجزائرية بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز وذلك عقب استقباله رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
قال تبون، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، "سنمضي غدا اتفاقا هاما بين أوكسيدنتال، إيني، توتال، و سوناطراك بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز".
وتابع "اتفقنا مع إيطاليا على ضرورة العمل من أجل تطبيق اتفاق السلام في مالي الموقع في الجزائر وتناولنا القضايا المغاربية والإقليمية والدولية بشكل مكثف مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، خصوصا مشكلة الأمن الغذائي".
وفي وقت سابق، قررت الجزائر رفع شحنات الغاز المقدمة لإيطاليا بـ4 مليار متر مكعب إضافية، بداية من الأسبوع المقبل، حسب شركة "سونطراك".
يذكر أن الجزائر صدرت 13.9 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا منذ بداية العام، وتخطط "سونطراك" لشحن ستة مليارات متر مكعب أخرى في نهاية العام الجاري.