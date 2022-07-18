عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220718/الرئيس-الجزائري-يعلن-موعد-توقيع-اتفاق-لتزويد-إيطاليا-بكميات-كبيرة-من-الغاز-1065247960.html
الرئيس الجزائري يعلن موعد توقيع اتفاق لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز
الرئيس الجزائري يعلن موعد توقيع اتفاق لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاق، غدا، بين شركات "أوكسيدنتال" الأمريكية و"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية و"سوناطراك"... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T14:19+0000
2022-07-18T14:19+0000
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049193442_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5cb922f7e19c91feb00fd9d5a239445.jpg
قال تبون، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، "سنمضي غدا اتفاقا هاما بين أوكسيدنتال، إيني، توتال، و سوناطراك بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز".وتابع "اتفقنا مع إيطاليا على ضرورة العمل من أجل تطبيق اتفاق السلام في مالي الموقع في الجزائر وتناولنا القضايا المغاربية والإقليمية والدولية بشكل مكثف مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، خصوصا مشكلة الأمن الغذائي".وفي وقت سابق، قررت الجزائر رفع شحنات الغاز المقدمة لإيطاليا بـ4 مليار متر مكعب إضافية، بداية من الأسبوع المقبل، حسب شركة "سونطراك".يذكر أن الجزائر صدرت 13.9 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا منذ بداية العام، وتخطط "سونطراك" لشحن ستة مليارات متر مكعب أخرى في نهاية العام الجاري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049193442_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7ef025471b2215d9937646b138b7d1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم

الرئيس الجزائري يعلن موعد توقيع اتفاق لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز

14:19 GMT 18.07.2022
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Toufik Doudou
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاق، غدا، بين شركات "أوكسيدنتال" الأمريكية و"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية و"سوناطراك" الجزائرية بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز وذلك عقب استقباله رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
قال تبون، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، "سنمضي غدا اتفاقا هاما بين أوكسيدنتال، إيني، توتال، و سوناطراك بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز".
وتابع "اتفقنا مع إيطاليا على ضرورة العمل من أجل تطبيق اتفاق السلام في مالي الموقع في الجزائر وتناولنا القضايا المغاربية والإقليمية والدولية بشكل مكثف مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، خصوصا مشكلة الأمن الغذائي".
وفي وقت سابق، قررت الجزائر رفع شحنات الغاز المقدمة لإيطاليا بـ4 مليار متر مكعب إضافية، بداية من الأسبوع المقبل، حسب شركة "سونطراك".
يذكر أن الجزائر صدرت 13.9 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا منذ بداية العام، وتخطط "سونطراك" لشحن ستة مليارات متر مكعب أخرى في نهاية العام الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала