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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"
أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية" التي ستعقد غداً مع نظيريه الإيراني والتركي. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا, فلاديمير بوتين, إيران

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"

19:30 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 19:33 GMT 18.07.2022)
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد، تركمنستان 29 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية" التي ستعقد غداً مع نظيريه الإيراني والتركي.
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