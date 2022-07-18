https://arabic.sputniknews.com/20220718/الرئيس-الروسي-فلاديمير-يصل-إلى-طهران-للمشاركة-في-القمة-الثلاثية-1065258262.html
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"
أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية" التي ستعقد غداً مع نظيريه الإيراني والتركي. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T19:30+0000
2022-07-18T19:30+0000
2022-07-18T19:33+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064445116_0:1:3137:1766_1920x0_80_0_0_3a822b17ab11921c32b63786f478c9ff.jpg
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064445116_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_52b26e576acb787d7b91ef03ebdf2285.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, إيران
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"
19:30 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 19:33 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية" التي ستعقد غداً مع نظيريه الإيراني والتركي.