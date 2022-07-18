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الرئيس العراقي: العراق يلعب دورا مهما للتوسط بين السعوديين والإيرانيين
الرئيس العراقي: العراق يلعب دورا مهما للتوسط بين السعوديين والإيرانيين
علق الرئيس العراقي برهم صالح على ما إذا كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محقا بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T08:20+0000
2022-07-18T08:20+0000
العراق
إيران
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وقال صالح: "إيران طرف رئيسي فاعل في ذلك الجزء من العالم، وبالنسبة لي، في العراق، لدينا حدود طويلة مع إيران، لدينا جميع أنواع التفاعلات.. الثقافية والاجتماعية والمصالح الأمنية المشتركة".وأشار الرئيس العراقي إلى أنه يجب أن يكون هناك اتفاق نووي مع إيران، وأن يكون هناك نوع من المصالحة بين إيران والعرب، موضحا أن "العراق يلعب دورا مهما جدا في الوقت المناسب للتوسط بين السعوديين والإيرانيين".وقال مقدم برنامج GPS الذي أجرى معه المقابلة: "لكن ليس هذا هو المكان الذي تسير فيه الأمور الآن...ما يحدث هو أن السعودية تقوم بتحالف ضمني مع إسرائيل.. لقد أقامت الولايات المتحدة تحالفا مفتوحا بشكل فعال، وهذا يشبه إلى حد كبير استراتيجية الاحتواء لمعسكرين متحاربين".وعلق صالح قائلا: "أعتقد أن هذا مرة أخرى.. إذا عدت للتاريخ، فهذه وصفة لتكرار مآسي الماضي الرهيبة، لا يمكن لهذا الجزء من العالم أن يستمر على هذا النحو. نحن محظوظون بامتلاكنا النفط، لكن لدينا تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة جدا، نحن بحاجة إلى بنية تحتية يمكنها ربط اقتصاداتنا معا.. نحن بحاجة إلى عمل مشترك ضد تغير المناخ، لا يمكن للعراق أن يفعل ذلك بمفرده.. لا يمكن للسعودية أن تفعل ذلك بمفردها، ولا تستطيع إيران أن تفعل ذلك بمفردها، ولا يستطع الأتراك أن يفعلوا ذلك بمفردهم.. في نهاية المطاف يجب إعادة سوريا إلى المنعطف، وعلينا أن نجد طريقة لإخراج سوريا من الفوضى التي تعيشها اليوم لفترة طويلة". وناقش وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين خلال محادثات هاتفية ثنائية عملية التفاوض مع السعودية، حسب الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الإيرانية.وذكر التقرير أن "وزيري خارجية إيران والعراق ناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العلاقات الثنائية، فضلا عن مشاكل المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين طهران والرياض". يشار إلى أن حسين أمير عبد اللهيان "يقدر عاليا رغبة العراق ودوره البناء في تعزيز الحوار الإقليمي وتعزيز الاستقرار".
العراق
إيران
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العراق, إيران

الرئيس العراقي: العراق يلعب دورا مهما للتوسط بين السعوديين والإيرانيين

08:20 GMT 18.07.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle الرئيس العراقي برهم صالح
 الرئيس العراقي برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle
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علق الرئيس العراقي برهم صالح على ما إذا كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محقا بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقال صالح: "إيران طرف رئيسي فاعل في ذلك الجزء من العالم، وبالنسبة لي، في العراق، لدينا حدود طويلة مع إيران، لدينا جميع أنواع التفاعلات.. الثقافية والاجتماعية والمصالح الأمنية المشتركة".
وأشار الرئيس العراقي إلى أنه يجب أن يكون هناك اتفاق نووي مع إيران، وأن يكون هناك نوع من المصالحة بين إيران والعرب، موضحا أن "العراق يلعب دورا مهما جدا في الوقت المناسب للتوسط بين السعوديين والإيرانيين".
وقال مقدم برنامج GPS الذي أجرى معه المقابلة: "لكن ليس هذا هو المكان الذي تسير فيه الأمور الآن...ما يحدث هو أن السعودية تقوم بتحالف ضمني مع إسرائيل.. لقد أقامت الولايات المتحدة تحالفا مفتوحا بشكل فعال، وهذا يشبه إلى حد كبير استراتيجية الاحتواء لمعسكرين متحاربين".
وعلق صالح قائلا: "أعتقد أن هذا مرة أخرى.. إذا عدت للتاريخ، فهذه وصفة لتكرار مآسي الماضي الرهيبة، لا يمكن لهذا الجزء من العالم أن يستمر على هذا النحو. نحن محظوظون بامتلاكنا النفط، لكن لدينا تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة جدا، نحن بحاجة إلى بنية تحتية يمكنها ربط اقتصاداتنا معا.. نحن بحاجة إلى عمل مشترك ضد تغير المناخ، لا يمكن للعراق أن يفعل ذلك بمفرده.. لا يمكن للسعودية أن تفعل ذلك بمفردها، ولا تستطيع إيران أن تفعل ذلك بمفردها، ولا يستطع الأتراك أن يفعلوا ذلك بمفردهم.. في نهاية المطاف يجب إعادة سوريا إلى المنعطف، وعلينا أن نجد طريقة لإخراج سوريا من الفوضى التي تعيشها اليوم لفترة طويلة".
وناقش وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين خلال محادثات هاتفية ثنائية عملية التفاوض مع السعودية، حسب الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الإيرانية.
وذكر التقرير أن "وزيري خارجية إيران والعراق ناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العلاقات الثنائية، فضلا عن مشاكل المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين طهران والرياض". يشار إلى أن حسين أمير عبد اللهيان "يقدر عاليا رغبة العراق ودوره البناء في تعزيز الحوار الإقليمي وتعزيز الاستقرار".
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