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https://arabic.sputniknews.com/20220718/الرئيس-الفلسطيني-يتوجه-إلى-رومانيا-في-بداية-جولة-أوروبية-تشمل-فرنسا-1065242454.html
الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى رومانيا في بداية جولة أوروبية تشمل فرنسا
الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى رومانيا في بداية جولة أوروبية تشمل فرنسا
غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مدينة رام الله، اليوم الاثنين، متجها إلى العاصمة الرومانية بوخارست، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا فرنسا. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:54+0000
2022-07-18T12:54+0000
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله- سبوتنيك. وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "يصل الرئيس محمود عباس اليوم الاثنين إلى العاصمة الرومانية بوخارست في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في بداية جولة أوروبية، تشمل فرنسا".وأضافت الرئاسة الفلسطينية: "الزيارة تأتي تتويجا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والبحث في سبل تعزيزها في المجالات كافة".وأوضحت أنه "سيتم توقيع اتفاقيتي تعاون في العمل الأكاديمي ومكافحة الجريمة المنظمة".وأشارت إلى أن الرئيس عباس سيتوجه غدا إلى العاصمة الفرنسية باريس استعدادا لعقد قمة مع الرئيس إيمانويل ماكرون بعد غد الأربعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/الرئيس-الأمريكي-جو-بايدن-يلتقي-الرئيس-محمود-عباس-في-بيت-لحم--1065111173.html
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أخبار فلسطين اليوم

الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى رومانيا في بداية جولة أوروبية تشمل فرنسا

12:54 GMT 18.07.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . POOL
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غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مدينة رام الله، اليوم الاثنين، متجها إلى العاصمة الرومانية بوخارست، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا فرنسا.

رام الله- سبوتنيك. وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "يصل الرئيس محمود عباس اليوم الاثنين إلى العاصمة الرومانية بوخارست في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في بداية جولة أوروبية، تشمل فرنسا".
وأضافت الرئاسة الفلسطينية: "الزيارة تأتي تتويجا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والبحث في سبل تعزيزها في المجالات كافة".
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي الرئيس محمود عباس في بيت لحم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي الرئيس محمود عباس في بيت لحم
15 يوليو, 18:17 GMT
وأوضحت أنه "سيتم توقيع اتفاقيتي تعاون في العمل الأكاديمي ومكافحة الجريمة المنظمة".
وأشارت إلى أن الرئيس عباس سيتوجه غدا إلى العاصمة الفرنسية باريس استعدادا لعقد قمة مع الرئيس إيمانويل ماكرون بعد غد الأربعاء.
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