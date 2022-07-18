https://arabic.sputniknews.com/20220718/السيسي-من-برلين-نتطلع-لتعظيم-حجم-الاستثمارات-الألمانية-في-مصر-1065238271.html
السيسي من برلين: نتطلع لتعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر
السيسي من برلين: نتطلع لتعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر
أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن تطلعه لتعميق وتعزيز الصداقة المصرية الألمانية، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، من خلال "تعظيم... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:11+0000
2022-07-18T12:11+0000
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وأشار السيسي خلال لقاء جمعه الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، في العاصمة الألمانية برلين، إلى أن "ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الكبيرة حاليا للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.من ناحيته، "رحب الرئيس الألماني بالرئيس المصري في برلين، وأعرب عن تقدير ألمانيا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين".كما أشاد شتاينماير "بالمشروعات القومية التنموية الجاري تنفيذها"، مؤكدا "حرص ألمانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك".وتناول لقاء الرئيسين المصري والألماني، اليوم الاثنين، في برلين، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، "لاسيما تطورات الأزمة الأوكرانية، والأزمتين الليبية واليمنية، وكذلك القضية الفلسطينية التي توافق الجانبان بشأنها حول تأكيد ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لأحكام المرجعيات الدولية"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.وحضر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار "بيترسبرج" للمناخ، التي عقدت اليوم في برلين.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/وزيرة-خارجية-ألمانيا-تلتقي-السيسي-وتشيد-بترسيخ-مصر-لمبادئ-حرية-العبادة-والتسامح-الديني-1058458762.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ألمانيا, العالم العربي
السيسي من برلين: نتطلع لتعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر
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أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن تطلعه لتعميق وتعزيز الصداقة المصرية الألمانية، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، من خلال "تعظيم حجم الاستثمارت الألمانية في مصر".
وأشار السيسي خلال لقاء جمعه الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، في العاصمة الألمانية برلين، إلى أن "ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الكبيرة حاليا للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
من ناحيته، "رحب الرئيس الألماني بالرئيس المصري في برلين، وأعرب عن تقدير ألمانيا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين".
كما أشاد شتاينماير "بالمشروعات القومية التنموية الجاري تنفيذها"، مؤكدا "حرص ألمانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك".
وتناول لقاء الرئيسين المصري والألماني، اليوم الاثنين، في برلين، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، "لاسيما تطورات الأزمة الأوكرانية، والأزمتين الليبية واليمنية، وكذلك القضية الفلسطينية التي توافق الجانبان بشأنها حول تأكيد ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لأحكام المرجعيات الدولية"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.
وحضر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار "بيترسبرج" للمناخ، التي عقدت اليوم في برلين.