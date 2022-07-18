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السيسي يهنئ منتخب مصر لكرة اليد لفوزه بكأس الأمم الأفريقية
السيسي يهنئ منتخب مصر لكرة اليد لفوزه بكأس الأمم الأفريقية
هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتخب بلاده الوطني لكرة اليد لفوزه مساء اليوم بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T21:15+0000
2022-07-18T21:15+0000
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وبحسب بيان للرئاسة المصرية نشره المتحدث باسم الرئاسة عبر حسابه على فيسبوك" جاء فيه "أود أن أشيد بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني".وأضاف أنه "بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، ويسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه فى مختلف المنافسات، حتى أصبح واحداً من كبار منتخبات العالم فى اللعبة".وتغلب منتخب مصر على كاب فيردي في المباراة النهائية بنتيجة 37-25 باللقاء الذي أقيم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
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مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, كرة اليد

السيسي يهنئ منتخب مصر لكرة اليد لفوزه بكأس الأمم الأفريقية

21:15 GMT 18.07.2022
© AP Photo / Pavel Golovkinمنتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتخب بلاده الوطني لكرة اليد لفوزه مساء اليوم بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية نشره المتحدث باسم الرئاسة عبر حسابه على فيسبوك" جاء فيه "أود أن أشيد بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني".
وأضاف أنه "بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، ويسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه فى مختلف المنافسات، حتى أصبح واحداً من كبار منتخبات العالم فى اللعبة".
وتغلب منتخب مصر على كاب فيردي في المباراة النهائية بنتيجة 37-25 باللقاء الذي أقيم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
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