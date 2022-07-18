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https://arabic.sputniknews.com/20220718/الشركة-الروسية-للمعادن-تصبح-أحد-المستثمرين-الرئيسيين-في-خط-أنابيب-الغاز-من-نيجيريا-إلى-المغرب-1065206432.html
الشركة الروسية للمعادن تصبح أحد المستثمرين الرئيسيين في خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى المغرب
الشركة الروسية للمعادن تصبح أحد المستثمرين الرئيسيين في خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى المغرب
أعلن السفير النيجيري في روسيا، عبد الله شيخو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن الشركة الروسية المتحدة للمعادن أصبحت أحد المستثمرين الرئيسيين في بناء خط أنابيب... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T06:27+0000
2022-07-18T06:27+0000
اقتصاد
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تأمل الحكومة النيجيرية في إطلاق المشروع قبل مايو/أيار 2023، عندما تنتهي ولاية الرئيس محمد بخاري. وقع المغرب ونيجيريا اتفاقا لبناء خط أنابيب غاز في ديسمبر/كانون الأول 2016، بطول يقدر بـ 5660 كيلومترا.وقال السفير شيخو: "نعم، الشركة الروسية المتحدة للمعادن تشارك في هذه العملية. إنها من بين المستثمرين الرئيسيين في هذا المشروع".وأوضح أنه تم البدء بالمشروع، لكن إنشاء خط أنابيب الغاز سيستغرق أكثر من عام، لأنه مشروع كبير.
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اقتصاد

الشركة الروسية للمعادن تصبح أحد المستثمرين الرئيسيين في خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى المغرب

06:27 GMT 18.07.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOVأنابيب غاز طبيعي
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOV
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أعلن السفير النيجيري في روسيا، عبد الله شيخو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن الشركة الروسية المتحدة للمعادن أصبحت أحد المستثمرين الرئيسيين في بناء خط أنابيب الغازNMGP، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب.
تأمل الحكومة النيجيرية في إطلاق المشروع قبل مايو/أيار 2023، عندما تنتهي ولاية الرئيس محمد بخاري. وقع المغرب ونيجيريا اتفاقا لبناء خط أنابيب غاز في ديسمبر/كانون الأول 2016، بطول يقدر بـ 5660 كيلومترا.
وقال السفير شيخو: "نعم، الشركة الروسية المتحدة للمعادن تشارك في هذه العملية. إنها من بين المستثمرين الرئيسيين في هذا المشروع".
وأوضح أنه تم البدء بالمشروع، لكن إنشاء خط أنابيب الغاز سيستغرق أكثر من عام، لأنه مشروع كبير.
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