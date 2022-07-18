https://arabic.sputniknews.com/20220718/الشركة-الروسية-للمعادن-لا-تشارك-في-مشروع-خط-أنابيب-الغاز-من-نيجيريا-إلى-المغرب-كمستثمر-1065237177.html
الشركة الروسية للمعادن لا تشارك في مشروع خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى المغرب كمستثمر
الشركة الروسية للمعادن لا تشارك في مشروع خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى المغرب كمستثمر
أوضحت الشركة الروسية المتحدة للمعادن لوكالة "سبوتنيك" أنه لا تشارك في مشروع خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى المغرب كمستثمر، ولكنها فقط مستعدة لنقل منتجاتها... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T11:34+0000
2022-07-18T11:34+0000
2022-07-18T11:34+0000
اقتصاد
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وقالت الخدمة الصحفية: "نحن نتحدث فقط عن العرض المحتمل للمنتجات المعدنية لمشروع خط أنابيب الغاز NMGP إذا تم تنفيذه. لم يتم النظر في مشاركة الشركة كمستثمر".في وقت سابق، قال السفير النيجيري لدى روسيا عبد الله شيهو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الشركة الروسية المتحدة للمعادن كانت من بين المستثمرين الرئيسيين في بناء خط أنابيب الغازNMGP، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب.تأمل الحكومة النيجيرية في إطلاق المشروع قبل مايو/أيار 2023، عندما تنتهي ولاية الرئيس محمد بخاري. وقع المغرب ونيجيريا اتفاقا لبناء خط أنابيب غاز في ديسمبر/كانون الأول 2016، بطول يقدر بـ 5660 كيلومترا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
الشركة الروسية للمعادن لا تشارك في مشروع خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى المغرب كمستثمر
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أوضحت الشركة الروسية المتحدة للمعادن لوكالة "سبوتنيك" أنه لا تشارك في مشروع خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى المغرب كمستثمر، ولكنها فقط مستعدة لنقل منتجاتها المعدنية عبر الخط.
وقالت الخدمة الصحفية: "نحن نتحدث فقط عن العرض المحتمل للمنتجات المعدنية لمشروع خط أنابيب الغاز NMGP إذا تم تنفيذه. لم يتم النظر في مشاركة الشركة كمستثمر".
في وقت سابق، قال السفير النيجيري لدى روسيا عبد الله شيهو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الشركة الروسية المتحدة للمعادن كانت من بين المستثمرين الرئيسيين
في بناء خط أنابيب الغازNMGP، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب.
تأمل الحكومة النيجيرية في إطلاق المشروع قبل مايو/أيار 2023، عندما تنتهي ولاية الرئيس محمد بخاري. وقع المغرب ونيجيريا اتفاقا لبناء خط أنابيب غاز في ديسمبر/كانون الأول 2016، بطول يقدر بـ 5660 كيلومترا.