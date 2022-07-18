https://arabic.sputniknews.com/20220718/الصين-ترفض-أن-تكون-متفرجا-غير-مبال-بالأزمة-الأوكرانية-1065205511.html
الصين ترفض أن تكون "متفرجا غير مبال" بالأزمة الأوكرانية
الصين ترفض أن تكون "متفرجا غير مبال" بالأزمة الأوكرانية
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع نظيره المجري بيتر سزيجارتو، أن الصين ليست طرفًا في الأزمة الأوكرانية، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T05:00+0000
2022-07-18T05:00+0000
2022-07-18T05:00+0000
الصين
أخبار أوكرانيا
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ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ يى، قوله: "الصين ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية، لكننا لن نكون متفرجين غير مبالين، وعلاوة على ذلك، لن نصب الزيت على النار، لقد كنا دائما مصرّين وثابتين على تشجيع السلام والمفاوضات".وشدد وانغ يي على أن جميع الأطراف يجب أن تتعلم من الأزمة الأوكرانية. كما دعا الأطراف إلى مناقشة إنشاء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام لتحقيق سلام دائم.
الصين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار أوكرانيا
الصين ترفض أن تكون "متفرجا غير مبال" بالأزمة الأوكرانية
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أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع نظيره المجري بيتر سزيجارتو، أن الصين ليست طرفًا في الأزمة الأوكرانية، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ يى، قوله: "الصين ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية
، لكننا لن نكون متفرجين غير مبالين، وعلاوة على ذلك، لن نصب الزيت على النار، لقد كنا دائما مصرّين وثابتين على تشجيع السلام والمفاوضات".
وشدد وانغ يي على أن جميع الأطراف يجب أن تتعلم من الأزمة الأوكرانية. كما دعا الأطراف إلى مناقشة إنشاء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام لتحقيق سلام دائم.