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العراق... إخماد حريق سوق مريدي في بغداد
العراق... إخماد حريق سوق مريدي في بغداد
أفادت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الاثنين، بأن الفرق التابعة لها تمكنت من إخماد حريق سوق مريدي في العاصمة بغداد. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T06:58+0000
2022-07-18T06:58+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم المديرية العميد جودت عبد الرحمن، قوله إن "حريقا اندلع في محال تجارية بسوق مريدي بمدينة الصدر، شرقي بغداد".وأوضح المتحدث أن "4 فرق من الدفاع المدني تدخلت بسرعة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده من دون توسعه للمحال المجاورة، وقد تسبب الحادث في إلحاق أضرار مادية من دون تسجيل أية خسائر بشرية".يذكر أن العاصمة العراقية بغداد تشهد حوادث حريق متكررة في الفترة الأخيرة، ففي يوم 26 يونيو/ حزيران الماضي، اندلع حريق، داخل مخازن ومحال تجارية وسط المدينة‎.‎وشب الحريق داخل مخازن ومحال سوق بغداد في منطقة القصر الأبيض وسط العاصمة، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق والسيطرة عليه.يأتي هذا بعد ساعات من نشوب حريق في سوق تجاري وسط محافظة الديوانية العراقية، مساء أمس اليوم السابق، حيث صرحت مديرية الدفاع المدني العراقي، في بيان لها، بأن "فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين متخذة لتجارة المفروشات داخل سوق شارع العلاوي التجاري وسط محافظة الديوانية".
العراق
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العالم العربي, العراق

العراق... إخماد حريق سوق مريدي في بغداد

06:58 GMT 18.07.2022
© Sputnik . Mohammad Damourقتلى ومصابين في حريق شب في مول تجاري وسط العاصمة دمشق، سوريا 1 مارس 2022
قتلى ومصابين في حريق شب في مول تجاري وسط العاصمة دمشق، سوريا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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أفادت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الاثنين، بأن الفرق التابعة لها تمكنت من إخماد حريق سوق مريدي في العاصمة بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم المديرية العميد جودت عبد الرحمن، قوله إن "حريقا اندلع في محال تجارية بسوق مريدي بمدينة الصدر، شرقي بغداد".
وأوضح المتحدث أن "4 فرق من الدفاع المدني تدخلت بسرعة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده من دون توسعه للمحال المجاورة، وقد تسبب الحادث في إلحاق أضرار مادية من دون تسجيل أية خسائر بشرية".
يذكر أن العاصمة العراقية بغداد تشهد حوادث حريق متكررة في الفترة الأخيرة، ففي يوم 26 يونيو/ حزيران الماضي، اندلع حريق، داخل مخازن ومحال تجارية وسط المدينة‎.‎
وشب الحريق داخل مخازن ومحال سوق بغداد في منطقة القصر الأبيض وسط العاصمة، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق والسيطرة عليه.
يأتي هذا بعد ساعات من نشوب حريق في سوق تجاري وسط محافظة الديوانية العراقية، مساء أمس اليوم السابق، حيث صرحت مديرية الدفاع المدني العراقي، في بيان لها، بأن "فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين متخذة لتجارة المفروشات داخل سوق شارع العلاوي التجاري وسط محافظة الديوانية".
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