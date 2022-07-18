https://arabic.sputniknews.com/20220718/العراق-إصابة-شخصين-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-في-محافظة-ديالى-1065218597.html
العراق... إصابة شخصين إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى
العراق... إصابة شخصين إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى
أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، إصابة شخصين إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى شرقي البلاد. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T07:26+0000
2022-07-18T07:26+0000
2022-07-18T07:26+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر الأمني أن "اثنين من صيادي الأسماك أصيبا نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى".وقبل نحو أسبوعين، أعلنت السلطات العراقية إطلاق عملية أمنية لتفتيش قرى وبساتين في مناطق تابعة للمحافظة.وقال آمر اللواء 23 بشير العنبكي في بيان إن قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي نفذت العملية في أطراف قضاء خانقين بديالى بحثا عن عناصر تنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).وأعلن العراق في أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.وتواصل قوات الأمن العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش".
https://arabic.sputniknews.com/20220619/إعلام-الانفجار-الذي-وقع-بجوار-مقر-للمخابرات-العراقية-سببه-عبوة-محلية-الصنع-1063842824.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق... إصابة شخصين إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى
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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، إصابة شخصين إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى شرقي البلاد.
ونقل موقع "السومرية نيوز"
عن المصدر الأمني أن "اثنين من صيادي الأسماك أصيبا نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى".
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت السلطات العراقية إطلاق عملية أمنية
لتفتيش قرى وبساتين في مناطق تابعة للمحافظة.
وقال آمر اللواء 23 بشير العنبكي في بيان إن قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي نفذت العملية في أطراف قضاء خانقين بديالى بحثا عن عناصر تنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).
وأعلن العراق في أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
وتواصل قوات الأمن العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش".