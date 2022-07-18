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https://arabic.sputniknews.com/20220718/العراق-هيئة-النزاهة-تستدعي-اثنين-من-كبار-المسؤولين-بتهم-فساد-1065226982.html
العراق... "هيئة النزاهة" تستدعي اثنين من كبار المسؤولين بتهم فساد
العراق... "هيئة النزاهة" تستدعي اثنين من كبار المسؤولين بتهم فساد
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، صدور أمري استدعاء لقائمي مقام قضائي سامراء وبيجي في محافظة صلاح الدين. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T08:25+0000
2022-07-18T08:25+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن بيان للدائرة أن محكمة تحقيق صلاح الدين أصدرت أمرا باستدعاء قائم مقام سامراء.وأوضحت أن الاستدعاء جاء بتهمة استغلال وظيفته واختلاس رواتب موظفي الملاك الدائم لشهرين متتاليين خلال عام 2014.وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت أمرا آخر باستدعاء قائم مقام بيجي السابق بتهمة التلاعب الذي رافق مشروع مدينة بيجي السياحيَّة.وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت في الشهر الماضي استدعاء قائم مقام قضاء سامراء، لتوقيعه على الصك المتعلق بمشروع تجهيز مجمعات ماءٍ في عموم محافظة صلاح الدين خلال عام 2014.
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أخبار العراق اليوم

العراق... "هيئة النزاهة" تستدعي اثنين من كبار المسؤولين بتهم فساد

08:25 GMT 18.07.2022
© worldakhbar.comأفراد الشرطة العراقية
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© worldakhbar.com
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أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، صدور أمري استدعاء لقائمي مقام قضائي سامراء وبيجي في محافظة صلاح الدين.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن بيان للدائرة أن محكمة تحقيق صلاح الدين أصدرت أمرا باستدعاء قائم مقام سامراء.
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وأوضحت أن الاستدعاء جاء بتهمة استغلال وظيفته واختلاس رواتب موظفي الملاك الدائم لشهرين متتاليين خلال عام 2014.
وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت أمرا آخر باستدعاء قائم مقام بيجي السابق بتهمة التلاعب الذي رافق مشروع مدينة بيجي السياحيَّة.
وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت في الشهر الماضي استدعاء قائم مقام قضاء سامراء، لتوقيعه على الصك المتعلق بمشروع تجهيز مجمعات ماءٍ في عموم محافظة صلاح الدين خلال عام 2014.
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