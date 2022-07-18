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العراق يتوقع ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل لبقية العام
العراق يتوقع ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل لبقية العام
توقع وزير الطاقة العراقي إحسان عبد الجبار، تداول النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل لبقية العام، الأمر الذي يتطلب استمرار جهود مجموعة منتجي "أوبك +" لإدارة... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T15:25+0000
2022-07-18T15:25+0000
أسعار النفط اليوم
أخبار العراق اليوم
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تعمل منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، بقيادة السعودية، مع روسيا ومنتجين آخرين لاستعادة مستويات الإمدادات السابقة تدريجيا، في ظل انتعاش الاقتصادات والطلب على الطاقة من جائحة كوفيد.وستعمل "أوبك +" على التراجع عن جميع حدود الإنتاج التي التزمت بها عقب اندلاع الجائحة، بحلول نهاية أغسطس/ آب، فيما تستمر اتفاقيتها الحالية للعمل معا حتى نهاية هذا العام، بحسب "بلومبيرغ".وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في مقابلة: "أود أن تحتفظ أوبك بأدواتها لقياس الإنتاج والسيطرة عليه والحفاظ على التوازن الحالي. سنناقش ذلك مع شركائنا". تجتمع "أوبك +" مرة أخرى في 3 أغسطس/ آب.يعمل العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط بعد السعودية، على توسيع طاقات تكرير النفط وتصديره لتلبية الطلب المتزايد على الوقود والنفط الخام.قال الوزير العراقي في رحلة إلى مشروع توسعة، إن البلاد ستبدأ عملياتها في مصفاة كربلاء نهاية العام الجاري وستزيد طاقة تصدير الخام في موانئها الجنوبية إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا بنهاية العام المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/ارتفاع-أسعار-النفط-بنسبة-2-بعد-اجتماع-بايدن-الأخير-مع-القيادة-السعودية-1065234133.html
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أسعار النفط اليوم, أخبار العراق اليوم

العراق يتوقع ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل لبقية العام

15:25 GMT 18.07.2022
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Nabil al-Jourani
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توقع وزير الطاقة العراقي إحسان عبد الجبار، تداول النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل لبقية العام، الأمر الذي يتطلب استمرار جهود مجموعة منتجي "أوبك +" لإدارة العرض والطلب.
تعمل منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، بقيادة السعودية، مع روسيا ومنتجين آخرين لاستعادة مستويات الإمدادات السابقة تدريجيا، في ظل انتعاش الاقتصادات والطلب على الطاقة من جائحة كوفيد.
وستعمل "أوبك +" على التراجع عن جميع حدود الإنتاج التي التزمت بها عقب اندلاع الجائحة، بحلول نهاية أغسطس/ آب، فيما تستمر اتفاقيتها الحالية للعمل معا حتى نهاية هذا العام، بحسب "بلومبيرغ".
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2% بعد اجتماع بايدن الأخير مع القيادة السعودية
10:58 GMT
وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في مقابلة: "أود أن تحتفظ أوبك بأدواتها لقياس الإنتاج والسيطرة عليه والحفاظ على التوازن الحالي. سنناقش ذلك مع شركائنا". تجتمع "أوبك +" مرة أخرى في 3 أغسطس/ آب.
يعمل العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط بعد السعودية، على توسيع طاقات تكرير النفط وتصديره لتلبية الطلب المتزايد على الوقود والنفط الخام.
قال الوزير العراقي في رحلة إلى مشروع توسعة، إن البلاد ستبدأ عملياتها في مصفاة كربلاء نهاية العام الجاري وستزيد طاقة تصدير الخام في موانئها الجنوبية إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا بنهاية العام المقبل.
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