https://arabic.sputniknews.com/20220718/القضاء-التونسي-يستدعي-الغنوشي-للاستماع-لإفادته-على-ذمة-قضايا-إرهاب-1065260139.html
القضاء التونسي يستدعي الغنوشي للاستماع لإفادته على ذمة قضايا إرهاب
القضاء التونسي يستدعي الغنوشي للاستماع لإفادته على ذمة قضايا إرهاب
استدعى القضاء التونسي، رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، للاستماع لإفادته يوم غد الثلاثاء، على ذمة قضايا إرهاب. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T21:10+0000
2022-07-18T21:10+0000
2022-07-18T21:11+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104261/73/1042617308_0:0:2040:1148_1920x0_80_0_0_ee841d0d8cd331d13fc17e8b28d01ee5.jpg
وذكرت قناة "الزيتونة" التونسية، أن "قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرر استنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" وذلك غدا الثلاثاء".وأوضحت أن "الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، أعلمت الغنوشي بالاستدعاء الموجه إليه"، مضيفة أنه "سيتم تنظيم وقفة تضامنية مع الغنوشي تنديدا بالمحاكمات العشوائية في إطار التصفيات السياسية".وكانت وسائل إعلام تونسية، ذكرت أن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في 19 يوليو/ تموز الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" الخيرية.من جانبها، أكدت حركة النهضة التونسية، أن "إصرار سلطة الانقلاب على ذكر اسم رئيس الحركة راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية".في هذه الأثناء، توقع رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أن يتم إيقافه قريبا تمهيدا لمثوله أمام القضاء. ونقل موقع "تونس كلوب" عن الغنوشي قوله لنجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص في ندوة صحفية، أنه سيمثل يوم الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/الغنوشي-يبدو-أنه-سيتم-إيقافي-1064958317.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104261/73/1042617308_0:0:2040:1530_1920x0_80_0_0_96840e95726e515dae2d1f1060f7ebdd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
القضاء التونسي يستدعي الغنوشي للاستماع لإفادته على ذمة قضايا إرهاب
21:10 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 21:11 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
استدعى القضاء التونسي، رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، للاستماع لإفادته يوم غد الثلاثاء، على ذمة قضايا إرهاب.
وذكرت قناة
"الزيتونة" التونسية، أن "قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرر استنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" وذلك غدا الثلاثاء".
وأوضحت أن "الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، أعلمت الغنوشي بالاستدعاء الموجه إليه"، مضيفة أنه "سيتم تنظيم وقفة تضامنية مع الغنوشي تنديدا بالمحاكمات العشوائية في إطار التصفيات السياسية".
وكانت وسائل إعلام تونسية، ذكرت أن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي
في 19 يوليو/ تموز الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" الخيرية.
من جانبها، أكدت حركة النهضة التونسية، أن "إصرار سلطة الانقلاب على ذكر اسم رئيس الحركة راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية
".
في هذه الأثناء، توقع رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أن يتم إيقافه قريبا تمهيدا لمثوله أمام القضاء
. ونقل موقع "تونس كلوب
" عن الغنوشي قوله لنجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص في ندوة صحفية، أنه سيمثل يوم الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق.