عربي
الخارجية: موسكو تتوقع تصدير 37 مليون طن من الحبوب خلال العام الحالي و50 مليون طن في 2023
https://arabic.sputniknews.com/20220718/القضاء-التونسي-يستدعي-الغنوشي-للاستماع-لإفادته-على-ذمة-قضايا-إرهاب-1065260139.html
القضاء التونسي يستدعي الغنوشي للاستماع لإفادته على ذمة قضايا إرهاب
القضاء التونسي يستدعي الغنوشي للاستماع لإفادته على ذمة قضايا إرهاب
استدعى القضاء التونسي، رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، للاستماع لإفادته يوم غد الثلاثاء، على ذمة قضايا إرهاب. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T21:10+0000
2022-07-18T21:11+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104261/73/1042617308_0:0:2040:1148_1920x0_80_0_0_ee841d0d8cd331d13fc17e8b28d01ee5.jpg
وذكرت قناة "الزيتونة" التونسية، أن "قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرر استنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" وذلك غدا الثلاثاء".وأوضحت أن "الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، أعلمت الغنوشي بالاستدعاء الموجه إليه"، مضيفة أنه "سيتم تنظيم وقفة تضامنية مع الغنوشي تنديدا بالمحاكمات العشوائية في إطار التصفيات السياسية".وكانت وسائل إعلام تونسية، ذكرت أن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في 19 يوليو/ تموز الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" الخيرية.من جانبها، أكدت حركة النهضة التونسية، أن "إصرار سلطة الانقلاب على ذكر اسم رئيس الحركة راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية".في هذه الأثناء، توقع رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أن يتم إيقافه قريبا تمهيدا لمثوله أمام القضاء. ونقل موقع "تونس كلوب" عن الغنوشي قوله لنجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص في ندوة صحفية، أنه سيمثل يوم الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/الغنوشي-يبدو-أنه-سيتم-إيقافي-1064958317.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104261/73/1042617308_0:0:2040:1530_1920x0_80_0_0_96840e95726e515dae2d1f1060f7ebdd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

القضاء التونسي يستدعي الغنوشي للاستماع لإفادته على ذمة قضايا إرهاب

21:10 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 21:11 GMT 18.07.2022)
© Sputnik . Mariem Gdiraالمرشح للرئاسة التونسية عبد الفتاح مورو يرافقه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي
المرشح للرئاسة التونسية عبد الفتاح مورو يرافقه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Mariem Gdira
تابعنا عبرTelegram
استدعى القضاء التونسي، رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، للاستماع لإفادته يوم غد الثلاثاء، على ذمة قضايا إرهاب.
وذكرت قناة "الزيتونة" التونسية، أن "قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرر استنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" وذلك غدا الثلاثاء".
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
الغنوشي: يبدو أنه سيتم إيقافي
11 يوليو, 13:47 GMT
وأوضحت أن "الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، أعلمت الغنوشي بالاستدعاء الموجه إليه"، مضيفة أنه "سيتم تنظيم وقفة تضامنية مع الغنوشي تنديدا بالمحاكمات العشوائية في إطار التصفيات السياسية".
وكانت وسائل إعلام تونسية، ذكرت أن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في 19 يوليو/ تموز الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" الخيرية.
من جانبها، أكدت حركة النهضة التونسية، أن "إصرار سلطة الانقلاب على ذكر اسم رئيس الحركة راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية".
في هذه الأثناء، توقع رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أن يتم إيقافه قريبا تمهيدا لمثوله أمام القضاء. ونقل موقع "تونس كلوب" عن الغنوشي قوله لنجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص في ندوة صحفية، أنه سيمثل يوم الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала