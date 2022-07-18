عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220718/القوات-الإسرائيلية-تقتحم-مخيم-شعفاط-وتفجر-أبواب-عدد-من-المنازل-1065234799.html
القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم شعفاط وتفجر أبواب عدد من المنازل
القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم شعفاط وتفجر أبواب عدد من المنازل
أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت، اليوم الاثنين، مخيم شعفاط شمال شرقي مدينة القدس المحتلة. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T11:05+0000
2022-07-18T11:05+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101585/27/1015852704_0:181:2842:1780_1920x0_80_0_0_15f18bb3f0d1c62b632c1f08e65a4f89.jpg
وأوضحت الوكالة أن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وقامت بتفجير أبواب عدد من منازل المواطنين، قبل اقتحامها".وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في فلسطين، اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته.وبحسب بيان للوزارة اليوم، أدانت "اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته هذا اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بصلوات تلمودية وتشكيل حلقات رقص"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".واعتبرت الوزارة، أن "هذه الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف إسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101585/27/1015852704_456:0:2829:1780_1920x0_80_0_0_b049d05f0def70a6bff26ded70d45db5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم شعفاط وتفجر أبواب عدد من المنازل

11:05 GMT 18.07.2022
© AFP 2022مدينة نابلس
مدينة نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت، اليوم الاثنين، مخيم شعفاط شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت الوكالة أن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وقامت بتفجير أبواب عدد من منازل المواطنين، قبل اقتحامها".
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في فلسطين، اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته.
وبحسب بيان للوزارة اليوم، أدانت "اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته هذا اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بصلوات تلمودية وتشكيل حلقات رقص"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واعتبرت الوزارة، أن "هذه الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف إسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала