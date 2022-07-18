https://arabic.sputniknews.com/20220718/القوات-الإسرائيلية-تقتحم-مخيم-شعفاط-وتفجر-أبواب-عدد-من-المنازل-1065234799.html
القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم شعفاط وتفجر أبواب عدد من المنازل
القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم شعفاط وتفجر أبواب عدد من المنازل
أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت، اليوم الاثنين، مخيم شعفاط شمال شرقي مدينة القدس المحتلة. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T11:05+0000
2022-07-18T11:05+0000
2022-07-18T11:05+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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وأوضحت الوكالة أن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وقامت بتفجير أبواب عدد من منازل المواطنين، قبل اقتحامها".وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في فلسطين، اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته.وبحسب بيان للوزارة اليوم، أدانت "اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته هذا اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بصلوات تلمودية وتشكيل حلقات رقص"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".واعتبرت الوزارة، أن "هذه الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف إسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم شعفاط وتفجر أبواب عدد من المنازل
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أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت، اليوم الاثنين، مخيم شعفاط شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت الوكالة
أن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وقامت بتفجير أبواب عدد من منازل المواطنين، قبل اقتحامها".
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في فلسطين، اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته.
وبحسب بيان للوزارة اليوم، أدانت "اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته هذا اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بصلوات تلمودية وتشكيل حلقات رقص"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
.
واعتبرت الوزارة، أن "هذه الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف إسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره".