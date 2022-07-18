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الكاظمي: وضع حجر الأساس لمشروع مطار الموصل الدولي قريبا
الكاظمي: وضع حجر الأساس لمشروع مطار الموصل الدولي قريبا
أشار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى أن وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل مطار الموصل الدولي بات قريبا. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:24+0000
2022-07-18T12:24+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم، اجتماعاً خصص لمناقشة خطط تأهيل وإعادة إعمار مطار الموصل الدولي، الذي تضرر أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية".وشدد الكاظمي خلال الاجتماع على "المضي بما تعهّد به لأهالي الموصل خلال زيارته الأخيرة للمحافظة"، مشيرا إلى أن "وضع حجر الأساس لمشروع المطار قريباً بعد استكمال جميع المتطلبات".وتابع أن "الحكومة عازمة على إنهاء مشاريع الإعمار المتأخرة في المحافظة، وتذليل كلّ المعوقات التي تواجهها؛ من أجل إظهار المحافظة بحلّة جديدة بعد سنوات من المعاناة بسبب الإرهاب".
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العراق, أخبار العراق اليوم

الكاظمي: وضع حجر الأساس لمشروع مطار الموصل الدولي قريبا

12:24 GMT 18.07.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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أشار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى أن وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل مطار الموصل الدولي بات قريبا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم، اجتماعاً خصص لمناقشة خطط تأهيل وإعادة إعمار مطار الموصل الدولي، الذي تضرر أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية".

الاجتماع الذي حضره وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظ نينوى، وعدد من المسؤولين المختصين، شهد استعراض المخططات، والتصاميم الجديدة للمطار، وتحديد الكلف المالية الخاصة بالتنفيذ.

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11:50 GMT
وشدد الكاظمي خلال الاجتماع على "المضي بما تعهّد به لأهالي الموصل خلال زيارته الأخيرة للمحافظة"، مشيرا إلى أن "وضع حجر الأساس لمشروع المطار قريباً بعد استكمال جميع المتطلبات".
وتابع أن "الحكومة عازمة على إنهاء مشاريع الإعمار المتأخرة في المحافظة، وتذليل كلّ المعوقات التي تواجهها؛ من أجل إظهار المحافظة بحلّة جديدة بعد سنوات من المعاناة بسبب الإرهاب".
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