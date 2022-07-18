https://arabic.sputniknews.com/20220718/المحجوب-لـسبوتنيك-اجتماعات-مرتقبة-للقيادات-العسكرية-في-سرت-وبنغازي-1065256796.html

المحجوب لـ"سبوتنيك": اجتماعات مرتقبة للقيادات العسكرية في سرت وبنغازي

المحجوب لـ"سبوتنيك": اجتماعات مرتقبة للقيادات العسكرية في سرت وبنغازي

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن بنغازي تستضيف اجتماعات قريبة للجنة العسكرية (5+5). 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T18:29+0000

2022-07-18T18:29+0000

2022-07-18T18:30+0000

العالم العربي

أخبار العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

تسليح الجيش الليبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063361478_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_94edcbf2c4077d93871dbab874fe608d.jpg

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الاجتماع الذي عقد اليوم في طرابلس بمشاركة الفريق أول عبد الرازق الناظوري والفريق محمد الحداد يعقبه اجتماعات على نفس المستوى في بنغازي وسرت.والتقى الفريق أول عبد الرازق الناظوري رئيس أركان القوات المسلحة الليبية في شرق ليبيا ولجنة الخمسة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة بالفريق أول محمد الحداد رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي في غرب ليبيا.وحسب المحجوب تأتي الزيارة استكمالا لتنفيذ اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وما انبثق عنه من بنود تتعلق بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك إعادة دمج المسلحين.وعقد الاجتماع اليوم الاثنين بحضور لجنة 5+5، للوقوف على ما تم التوصل إليه واستمرار العمل في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، لتؤدي مهمتها في تحقيق سيادة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.وحسب ما نشره المحجوب على صفحته الشخصية، يعقب الاجتماع لقاءات أخرى يتم فيها تكليف الفرق الفنية التي تضع البرنامج الكامل حسب ما يتم يتفق عليه بين الجانبين.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/اللواء-خالد-المحجوب-قضية-الجيش-الليبي-هي-الحفاظ-على-سيادة-الدولة-ولا-نتدخل-في-السياسة-1059934968.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, تسليح الجيش الليبي