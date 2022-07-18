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المحجوب لـ"سبوتنيك": اجتماعات مرتقبة للقيادات العسكرية في سرت وبنغازي
المحجوب لـ"سبوتنيك": اجتماعات مرتقبة للقيادات العسكرية في سرت وبنغازي
قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن بنغازي تستضيف اجتماعات قريبة للجنة العسكرية (5+5). 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T18:29+0000
2022-07-18T18:30+0000
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الاجتماع الذي عقد اليوم في طرابلس بمشاركة الفريق أول عبد الرازق الناظوري والفريق محمد الحداد يعقبه اجتماعات على نفس المستوى في بنغازي وسرت.والتقى الفريق أول عبد الرازق الناظوري رئيس أركان القوات المسلحة الليبية في شرق ليبيا ولجنة الخمسة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة بالفريق أول محمد الحداد رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي في غرب ليبيا.وحسب المحجوب تأتي الزيارة استكمالا لتنفيذ اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وما انبثق عنه من بنود تتعلق بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك إعادة دمج المسلحين.وعقد الاجتماع اليوم الاثنين بحضور لجنة 5+5، للوقوف على ما تم التوصل إليه واستمرار العمل في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، لتؤدي مهمتها في تحقيق سيادة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.وحسب ما نشره المحجوب على صفحته الشخصية، يعقب الاجتماع لقاءات أخرى يتم فيها تكليف الفرق الفنية التي تضع البرنامج الكامل حسب ما يتم يتفق عليه بين الجانبين.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/اللواء-خالد-المحجوب-قضية-الجيش-الليبي-هي-الحفاظ-على-سيادة-الدولة-ولا-نتدخل-في-السياسة-1059934968.html
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المحجوب لـ"سبوتنيك": اجتماعات مرتقبة للقيادات العسكرية في سرت وبنغازي

18:29 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 18:30 GMT 18.07.2022)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب
مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن بنغازي تستضيف اجتماعات قريبة للجنة العسكرية (5+5).
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الاجتماع الذي عقد اليوم في طرابلس بمشاركة الفريق أول عبد الرازق الناظوري والفريق محمد الحداد يعقبه اجتماعات على نفس المستوى في بنغازي وسرت.
والتقى الفريق أول عبد الرازق الناظوري رئيس أركان القوات المسلحة الليبية في شرق ليبيا ولجنة الخمسة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة بالفريق أول محمد الحداد رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي في غرب ليبيا.
وحسب المحجوب تأتي الزيارة استكمالا لتنفيذ اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وما انبثق عنه من بنود تتعلق بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك إعادة دمج المسلحين.
اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
اللواء خالد المحجوب: قضية الجيش الليبي هي الحفاظ على سيادة الدولة ولا نتدخل في السياسة
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وعقد الاجتماع اليوم الاثنين بحضور لجنة 5+5، للوقوف على ما تم التوصل إليه واستمرار العمل في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، لتؤدي مهمتها في تحقيق سيادة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.
وحسب ما نشره المحجوب على صفحته الشخصية، يعقب الاجتماع لقاءات أخرى يتم فيها تكليف الفرق الفنية التي تضع البرنامج الكامل حسب ما يتم يتفق عليه بين الجانبين.
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