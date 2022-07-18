https://arabic.sputniknews.com/20220718/المستشار-النمساوي-لن-نحذو-حذو-السويد-وفنلندا-للانضمام-إلى-الناتو-1065256511.html

المستشار النمساوي: لن نحذو حذو السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو

المستشار النمساوي: لن نحذو حذو السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو

أعلن المستشار النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الاثنين، أن النمسا لن تحذو حذو السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T18:14+0000

2022-07-18T18:14+0000

2022-07-18T18:15+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061841088_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_e0c3dc7882ec3a5ef258949a3f1d51bb.jpg

براغ - سبوتنيك. وقال نهيامر خلال مؤتمر صحفي في فيينا، إن مباحثاته مع رئيس وزراء سلوفاكيا، إدوارد هيجر، تناولت الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن فيينا لن تنضم إلى حلف الناتو كما فعلت السويد وفنلندا، على خلفية ما حدث في أوكرانيا، وفقا لما نقلته صحيفة "براتيسلافا برافدا" الروسية.وأوضح نيهامر أنه لا يوجد نقاش حول انضمام النمسا إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن فيينا ملتزمة فقط بسياسة الاتحاد الأوروبي المشتركة على الصعيد الدولي والأمني، وتخطط لزيادة الاستثمار في الدفاع عن نفسها.بدوره، أشار رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أن بلاده تقدم مساعدة شاملة لأوكرانيا، مثل العديد من الدول الأخرى في العالم الحر.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لا يمثل تهديداً جديداً بالنسبة لروسيا، لكنها ستكون مضطرة إلى تعزيز حدودها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم