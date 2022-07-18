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https://arabic.sputniknews.com/20220718/المستشار-النمساوي-لن-نحذو-حذو-السويد-وفنلندا-للانضمام-إلى-الناتو-1065256511.html
المستشار النمساوي: لن نحذو حذو السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو
المستشار النمساوي: لن نحذو حذو السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو
أعلن المستشار النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الاثنين، أن النمسا لن تحذو حذو السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T18:14+0000
2022-07-18T18:15+0000
العالم
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براغ - سبوتنيك. وقال نهيامر خلال مؤتمر صحفي في فيينا، إن مباحثاته مع رئيس وزراء سلوفاكيا، إدوارد هيجر، تناولت الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن فيينا لن تنضم إلى حلف الناتو كما فعلت السويد وفنلندا، على خلفية ما حدث في أوكرانيا، وفقا لما نقلته صحيفة "براتيسلافا برافدا" الروسية.وأوضح نيهامر أنه لا يوجد نقاش حول انضمام النمسا إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن فيينا ملتزمة فقط بسياسة الاتحاد الأوروبي المشتركة على الصعيد الدولي والأمني، وتخطط لزيادة الاستثمار في الدفاع عن نفسها.بدوره، أشار رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أن بلاده تقدم مساعدة شاملة لأوكرانيا، مثل العديد من الدول الأخرى في العالم الحر.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لا يمثل تهديداً جديداً بالنسبة لروسيا، لكنها ستكون مضطرة إلى تعزيز حدودها.
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المستشار النمساوي: لن نحذو حذو السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو

18:14 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 18:15 GMT 18.07.2022)
© Photo / Pixabayعلم الناتو وفنلندا
علم الناتو وفنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Photo / Pixabay
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أعلن المستشار النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الاثنين، أن النمسا لن تحذو حذو السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
براغ - سبوتنيك. وقال نهيامر خلال مؤتمر صحفي في فيينا، إن مباحثاته مع رئيس وزراء سلوفاكيا، إدوارد هيجر، تناولت الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن فيينا لن تنضم إلى حلف الناتو كما فعلت السويد وفنلندا، على خلفية ما حدث في أوكرانيا، وفقا لما نقلته صحيفة "براتيسلافا برافدا" الروسية.
وأوضح نيهامر أنه لا يوجد نقاش حول انضمام النمسا إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن فيينا ملتزمة فقط بسياسة الاتحاد الأوروبي المشتركة على الصعيد الدولي والأمني، وتخطط لزيادة الاستثمار في الدفاع عن نفسها.
بدوره، أشار رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أن بلاده تقدم مساعدة شاملة لأوكرانيا، مثل العديد من الدول الأخرى في العالم الحر.
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لا يمثل تهديداً جديداً بالنسبة لروسيا، لكنها ستكون مضطرة إلى تعزيز حدودها.
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