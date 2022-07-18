https://arabic.sputniknews.com/20220718/المملكة-المتحدة-تشهد-أعلى-درجة-حرارة-في-تاريخها-1065242729.html
المملكة المتحدة تشهد أعلى درجة حرارة في تاريخها
المملكة المتحدة تشهد أعلى درجة حرارة في تاريخها
تشهد المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، اليوم الأكثر حرارة على الإطلاق، حيث تصل درجة الحرارة إلى 41 مئوية (106 فهرنهايت) جنوبي إنجلترا. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:55+0000
2022-07-18T12:55+0000
2022-07-18T12:55+0000
العالم
بريطانيا
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وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، تحذيرا باللون الأحمر من درجات الحرارة الشديدة يومي الاثنين والثلاثاء، لأجزاء من وسط وشمال وشرق وجنوب شرق إنجلترا. يمثل هذا التحذير الأول من نوعه في البلاد لحرارة استثنائية.ومن المتوقع أيضا ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع إصدار تحذيرات كهرمانية لبقية إنجلترا وويلز وأجزاء من اسكتلندا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تحذيرا من المستوى الرابع لإنجلترا، مذكرة الناس باتخاذ الاحتياطات، بما في ذلك البقاء في المنزل وشرب الكثير من الماء.وقال رئيس الأرصاد الجوية بول جونديرسن يوم الجمعة إنه "من المرجح أن تكون درجات الحرارة استثنائية، وربما تحطم الرقم القياسي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل"، واضعا احتمالات الوصول إلى مستوى مرتفع جديد عند 80%.تبلغ درجة الحرارة المرتفعة القياسية الحالية في المملكة المتحدة 38.7 درجة مئوية، والتي سجلت في كامبريدج، شرق إنجلترا، في 25 يوليو/ تموز عام 2019.تستعد لندن لتحمل وطأة الطقس الحار هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكون العاصمة واحدة من أكثر الأماكن حرارة في العالم خلال اليوم الاثنين.من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في المدينة 40 درجة بعد ظهر يوم الاثنين، متجاوزة كينغستون وجامايكا (33 درجة مئوية) وتكساس (37 درجة مئوية) ومعظم أوروبا نفسها وسط موجة حارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/حرائق-تجتاح-أوروبا-ومئات-الوفيات-بسبب-الطقس-الحار-1065182103.html
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العالم, بريطانيا
المملكة المتحدة تشهد أعلى درجة حرارة في تاريخها
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تشهد المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، اليوم الأكثر حرارة على الإطلاق، حيث تصل درجة الحرارة إلى 41 مئوية (106 فهرنهايت) جنوبي إنجلترا.
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، تحذيرا باللون الأحمر من درجات الحرارة الشديدة يومي الاثنين والثلاثاء
، لأجزاء من وسط وشمال وشرق وجنوب شرق إنجلترا. يمثل هذا التحذير الأول من نوعه في البلاد لحرارة استثنائية.
ومن المتوقع أيضا ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع إصدار تحذيرات كهرمانية لبقية إنجلترا وويلز وأجزاء من اسكتلندا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".
أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تحذيرا من المستوى الرابع لإنجلترا، مذكرة الناس باتخاذ الاحتياطات، بما في ذلك البقاء في المنزل وشرب الكثير من الماء
.
وقال رئيس الأرصاد الجوية بول جونديرسن يوم الجمعة إنه "من المرجح أن تكون درجات الحرارة استثنائية، وربما تحطم الرقم القياسي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل"، واضعا احتمالات الوصول إلى مستوى مرتفع جديد عند 80%.
تبلغ درجة الحرارة المرتفعة القياسية الحالية في المملكة المتحدة 38.7 درجة مئوية، والتي سجلت في كامبريدج، شرق إنجلترا، في 25 يوليو/ تموز عام 2019.
تستعد لندن لتحمل وطأة الطقس الحار هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكون العاصمة واحدة من أكثر الأماكن حرارة في العالم خلال اليوم الاثنين.
من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في المدينة 40 درجة بعد ظهر يوم الاثنين، متجاوزة كينغستون وجامايكا (33 درجة مئوية) وتكساس (37 درجة مئوية) ومعظم أوروبا
نفسها وسط موجة حارة.