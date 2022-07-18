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الولايات المتحدة تخفف متطلبات الهجرة للأفغان
الولايات المتحدة تخفف متطلبات الهجرة للأفغان
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتزم تخفيف متطلبات الهجرة للأفغان. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T16:27+0000
2022-07-18T16:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر المسؤول في إفادة للصحفيين: "اعتبارا من 20 يوليو/ تموز، لن يُطلب من جميع المتقدمين الأفغان الجدد تأشيرة الهجرة الخاصة، وأغلبية المتقدمين الذين هم بالفعل على اتصال معنا، تقديم نموذج ’آي 360’ منفصل للحصول على وضع مهاجر".وأضاف المسؤول أن "إلغاء هذا النموذج المكون من 19 صفحة سيخفف إلى حد كبير العبء الإداري على المتقدمين ويقلل من وقت المعالجة".من المتوقع أن يوفر التغيير، عند تطبيقه، نحو شهر من وقت البت في الطلب، وفقا لتقديرات أولئك الذين يقترحون إجراء المسار السريع. يعني التغيير أيضا أن المتقدمين لن يضطروا بعد الآن إلى التعامل مع العديد من الوكالات الحكومية.وأوضح المسؤول أن وزارة الخارجية ستعالج هذه الطلبات من البداية إلى النهاية، مشيرا إلى أنه منذ الربيع الماضي، بلغ متوسط ​​عدد الحالات في الولايات المتحدة نحو ألفي حالة شهريا.
https://arabic.sputniknews.com/20211029/لولايات-المتحدة-تدعو-الدول-الأخرى-لدعم-الاحتياجات-الأولية-للأفغان-1050562974.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم

الولايات المتحدة تخفف متطلبات الهجرة للأفغان

16:27 GMT 18.07.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARجندي أمريكي في مطار كابول يوجه سلاحه نحو أفغاني يحاول مغادرة البلاد إثر سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان
جندي أمريكي في مطار كابول يوجه سلاحه نحو أفغاني يحاول مغادرة البلاد إثر سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتزم تخفيف متطلبات الهجرة للأفغان.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر المسؤول في إفادة للصحفيين: "اعتبارا من 20 يوليو/ تموز، لن يُطلب من جميع المتقدمين الأفغان الجدد تأشيرة الهجرة الخاصة، وأغلبية المتقدمين الذين هم بالفعل على اتصال معنا، تقديم نموذج ’آي 360’ منفصل للحصول على وضع مهاجر".
وأضاف المسؤول أن "إلغاء هذا النموذج المكون من 19 صفحة سيخفف إلى حد كبير العبء الإداري على المتقدمين ويقلل من وقت المعالجة".
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من المتوقع أن يوفر التغيير، عند تطبيقه، نحو شهر من وقت البت في الطلب، وفقا لتقديرات أولئك الذين يقترحون إجراء المسار السريع. يعني التغيير أيضا أن المتقدمين لن يضطروا بعد الآن إلى التعامل مع العديد من الوكالات الحكومية.
وأوضح المسؤول أن وزارة الخارجية ستعالج هذه الطلبات من البداية إلى النهاية، مشيرا إلى أنه منذ الربيع الماضي، بلغ متوسط ​​عدد الحالات في الولايات المتحدة نحو ألفي حالة شهريا.
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