https://arabic.sputniknews.com/20220718/انهيار-معدل-قبول-بايدن-بين-الأمريكيين-إلى-مستوى-غير-مسبوق-لرئيس-أمريكي-1065247089.html
انهيار معدل قبول بايدن بين الأمريكيين إلى مستوى غير مسبوق لرئيس أمريكي
انهيار معدل قبول بايدن بين الأمريكيين إلى مستوى غير مسبوق لرئيس أمريكي
وصل معدل القبول الكلي والاقتصادي للرئيس جو بايدن إلى أدنى مستويات خلال رئاسته، وانخفض أكثر من كل أسلافه، وفقا لمسح حديث شمل أرجاء البلاد. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T13:56+0000
2022-07-18T13:56+0000
2022-07-18T13:56+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وفقا للمسح الذي أجرته شبكة "سي إن بي سي"، فمع شعور الأمريكيين "بالإحباط" تحت وطأة ارتفاع الأسعار، انخفض قبول بايدن من الناحية الاقتصادية بمقدار 5 نقاط عن الاستطلاع السابق في أبريل/ نيسان ووصل إلى 30% فقط من الأمريكيين.وحظي سجل الرئيس الاقتصادي بدعم 6% من الجمهوريين و25% من المستقلين و58% من الديمقراطيين، وهو رقم منخفض جدا بالنسبة لحزبه. بالمقارنة، فإن التأييد الاقتصادي للرئيس السابق دونالد ترامب وصل إلى أدنى مستوى عند 41%، والرئيس باراك أوباما عند 37%.جاء معدل قبول بايدن على طريقة إدارته الشاملة للرئاسة عند 36%، أي أقل بنقطة واحدة من أسوأ تصنيف لترامب. ومن بين المشاركين في الاستطلاع، لم يوافق 57% على طريقة تعامل بايدن مع الرئاسة.وجد الاستطلاع الذي شمل 800 شخص في جميع أنحاء البلاد أن 51% يعتقدون أن جهود الرئيس لمكافحة التضخم لا تحدث فرقا، و30% يعتقدون أنها تضر بالفعل. فقط 12% قالوا إنها تساعد.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/بايدن-يهدد-شركات-النفط-بإجراءات-طارئة-ويؤكد-دخول-الاقتصاد-في-حالة-حرب-1063653556.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
انهيار معدل قبول بايدن بين الأمريكيين إلى مستوى غير مسبوق لرئيس أمريكي
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وصل معدل القبول الكلي والاقتصادي للرئيس جو بايدن إلى أدنى مستويات خلال رئاسته، وانخفض أكثر من كل أسلافه، وفقا لمسح حديث شمل أرجاء البلاد.
وفقا للمسح الذي أجرته شبكة "سي إن بي سي"، فمع شعور الأمريكيين "بالإحباط" تحت وطأة ارتفاع الأسعار، انخفض قبول بايدن من الناحية الاقتصادية
بمقدار 5 نقاط عن الاستطلاع السابق في أبريل/ نيسان ووصل إلى 30% فقط من الأمريكيين.
وحظي سجل الرئيس الاقتصادي بدعم 6% من الجمهوريين و25% من المستقلين و58% من الديمقراطيين، وهو رقم منخفض جدا بالنسبة لحزبه. بالمقارنة، فإن التأييد الاقتصادي للرئيس السابق دونالد ترامب وصل إلى أدنى مستوى عند 41%، والرئيس باراك أوباما عند 37%.
جاء معدل قبول بايدن على طريقة إدارته الشاملة للرئاسة عند 36%، أي أقل بنقطة واحدة من أسوأ تصنيف لترامب. ومن بين المشاركين في الاستطلاع، لم يوافق 57% على طريقة تعامل بايدن مع الرئاسة.
وجد الاستطلاع الذي شمل 800 شخص في جميع أنحاء البلاد أن 51% يعتقدون أن جهود الرئيس لمكافحة التضخم
لا تحدث فرقا، و30% يعتقدون أنها تضر بالفعل. فقط 12% قالوا إنها تساعد.