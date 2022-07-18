https://arabic.sputniknews.com/20220718/برأيك،-هل-تغير-أوامر-شويغو-بتدمير-الأسلحة-بعيدة-المدى-أولا،-مسار-الحرب-في-أوكرانيا؟-1065248718.html
برأيك، هل تغير أوامر شويغو بتدمير الأسلحة بعيدة المدى أولا، مسار الحرب في أوكرانيا؟
برأيك، هل تغير أوامر شويغو بتدمير الأسلحة بعيدة المدى أولا، مسار الحرب في أوكرانيا؟
أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال تفقد مجموعة "الشرق" القتالية الروسية، التي تقوم بمهام في أوكرانيا، القيادة بإعطاء أولوية لتدمير الأسلحة بعيدة المدى... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T14:38+0000
2022-07-18T14:38+0000
2022-07-18T14:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
استطلاعات الرأي
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برأيك، هل تغير أوامر شويغو بتدمير الأسلحة بعيدة المدى أولا، مسار الحرب في أوكرانيا؟
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أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال تفقد مجموعة "الشرق" القتالية الروسية، التي تقوم بمهام في أوكرانيا، القيادة بإعطاء أولوية لتدمير الأسلحة بعيدة المدى التي تضرب بها القوات الأوكرانية المدنيين وحقول القمح ومرافق تخزين الحبوب، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.