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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/برأيك،-هل-تغير-أوامر-شويغو-بتدمير-الأسلحة-بعيدة-المدى-مسار-الحرب-في-أوكرانيا؟-1065248718.html
برأيك، هل تغير أوامر شويغو بتدمير الأسلحة بعيدة المدى، مسار العملية العسكرية في أوكرانيا؟
برأيك، هل تغير أوامر شويغو بتدمير الأسلحة بعيدة المدى، مسار العملية العسكرية في أوكرانيا؟
أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال تفقد مجموعة "الشرق" القتالية الروسية، التي تقوم بمهام في أوكرانيا، القيادة بإعطاء أولوية لتدمير الأسلحة بعيدة المدى... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T14:38+0000
2022-07-19T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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استطلاعات الرأي, опросы

برأيك، هل تغير أوامر شويغو بتدمير الأسلحة بعيدة المدى، مسار العملية العسكرية في أوكرانيا؟

14:38 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 07:26 GMT 19.07.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الذهاب إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال تفقد مجموعة "الشرق" القتالية الروسية، التي تقوم بمهام في أوكرانيا، القيادة بإعطاء أولوية لتدمير الأسلحة بعيدة المدى التي تضرب بها القوات الأوكرانية المدنيين وحقول القمح ومرافق تخزين الحبوب، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
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Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:47 GMT
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