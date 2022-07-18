https://arabic.sputniknews.com/20220718/بعد-استغاثة-أحد-أحفادها-الإعلان-عن-ترميم-منزل-أم-كلثوم-في-مسقط-رأسها-بدلتا-مصر-1065257134.html

بعد استغاثة أحد أحفادها... الإعلان عن ترميم منزل أم كلثوم في مسقط رأسها بدلتا مصر

بعد استغاثة أحد أحفادها... الإعلان عن ترميم منزل أم كلثوم في مسقط رأسها بدلتا مصر

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" إعادة ترميم منزل سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" بمحافظة الدقهلية، في دلتا مصر، استجابة لاستغاثة أحد أحفادها. 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T18:45+0000

2022-07-18T18:45+0000

2022-07-18T18:50+0000

مصر

مجتمع

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وذكرت المؤسسة في بيان لها أن عملية إعادة ترميم بيت أم كلثوم يأتي كونها فنانة "تمثل تراثنا الفني والإنساني وتاريخ عظيم للأمة بأكملها"، بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية (أ ش أ).وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى أن "أعمال الترميم ستتم بالتعاون مع الجهات المعنية (..) ويأتي في إطار سعي "حياة كريمة" الدائم لاقتحام كافة الجوانب التنمية المهمشة، وإيمانًا منها أن الحفاظ على الفنون والثقافة والتراث المصري لا يقل أهمية عن أي نشاط تنموي".ولفتت المؤسسة إلى أن ذلك "يؤكد أيضًا هوية الشخصية المصرية، كما أنها خطوة تأمل بها حياة كريمة تعزيز وغرس مفهوم واجب مؤسسات المجتمع المدني كشريك تنموي أساسي في خدمة الوطن، والحرص على تراثنا".وكان عدلي سمير، حفيد الشيخ خالد، الشقيق الأكبر لأم كلثوم، قد اشتكى من إهمال المنزل الذي ولدت فيه أم كلثوم، وعاشت فيه 15 عاما قبل أن تغادره إلى القاهرة وبداية رحلة صعودها في عالم الغناء.وقال في مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، إن "منزل العائلة في قرية طماي الزهايرة هو المنزل الوحيد لأم كلثوم، وهذا المنزل بناه والدها الشيخ ابراهيم وولدت فيه أم كلثوم وعاشت 15 عاما، ثم انتقل المنزل بعد ذلك إلى جده الشيخ خالد".ولفت سمير إلى أن المنزل يأتي إليه زائرون من كل دول العالم، مشددا على أنه يرفض قيام جهات أجنبية بترميم المنزل، مطالبا بأن تتدخل السلطات المصرية للقيام بذلك.

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