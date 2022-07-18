https://arabic.sputniknews.com/20220718/بكين-تطالب-واشنطن-بإلغاء-صفقة-أسلحة-مع-تايوان-تقدر-قيمتها-بـ108-ملايين-دولار-1065251625.html
بكين تطالب واشنطن بإلغاء صفقة أسلحة مع تايوان تقدر قيمتها بـ108 ملايين دولار
بكين تطالب واشنطن بإلغاء صفقة أسلحة مع تايوان تقدر قيمتها بـ108 ملايين دولار
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الإثنين، أن بكين تطالب واشنطن بإلغاء خطتها بيع أسلحة لتايوان وقطع جميع العلاقات العسكرية معها، وإلا فإن مسؤولية تدهور السلام... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T15:34+0000
2022-07-18T15:34+0000
2022-07-18T15:34+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، تان كيفي: "في الآونة الأخيرة أكد لنا الجانب الأمريكي عدة مرات أنه لا يدعم استقلال تايوان".وتابع:وأضاف: "تطالب الصين الولايات المتحدة بالإلغاء الفوري لخطتها لبيع الأسلحة لتايوان، وقطع جميع العلاقات العسكرية مع الجزيرة، وإلا فإن المسؤولية عن تدهور العلاقات العسكرية بين بكين وواشنطن، وكذلك السلام والاستقرار في تايوان، سوف تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة".
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بكين تطالب واشنطن بإلغاء صفقة أسلحة مع تايوان تقدر قيمتها بـ108 ملايين دولار
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الإثنين، أن بكين تطالب واشنطن بإلغاء خطتها بيع أسلحة لتايوان وقطع جميع العلاقات العسكرية معها، وإلا فإن مسؤولية تدهور السلام والاستقرار في تايوان ستقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة.
بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، تان كيفي: "في الآونة الأخيرة أكد لنا الجانب الأمريكي عدة مرات أنه لا يدعم استقلال تايوان".
"ولكن فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة لتايوان، نرى كيف تخالف أقوالهم، أفعالهم، فلا صدق فيها".
وأضاف: "تطالب الصين الولايات المتحدة بالإلغاء الفوري لخطتها لبيع الأسلحة لتايوان، وقطع جميع العلاقات العسكرية مع الجزيرة، وإلا فإن المسؤولية عن تدهور العلاقات العسكرية بين بكين وواشنطن، وكذلك السلام والاستقرار في تايوان، سوف تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة".