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بوريل يؤكد تخصيص الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو إضافية لكييف لتمويل شراء السلاح
بوريل يؤكد تخصيص الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو إضافية لكييف لتمويل شراء السلاح
أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين ، القرار السياسي للاتحاد الأوروبي بتخصيص 500 مليون يورو إضافية لأوكرانيا لتمويل شراء السلاح. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T16:25+0000
2022-07-18T16:25+0000
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أخبار أوكرانيا
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بروكسل - سبوتنيك. وقال بوريل عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "جميع الوزراء، أجمعوا على موقفهم بشأن الحاجة إلى مواصلة تقديم الدعم الشامل لأوكرانيا واتخذوا قرارًا سياسيًا بتخصيص حزمة جديدة للمساعدة العسكرية".وبهذا، بلغ إجمالي حجم تمويل الاتحاد الأوروبي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا 2.5 مليار يورو؛ لم يحدد بوريل تواريخ محددة لتخصيص التمويل الجديد.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة لدول حلف الناتو بسبب إمداد كييف بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن ضخ الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/لافروف-خبراء-حلف-الناتو-يوجهون-القوات-الأوكرانية-على-الأرض-1065203637.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

بوريل يؤكد تخصيص الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو إضافية لكييف لتمويل شراء السلاح

16:25 GMT 18.07.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين ، القرار السياسي للاتحاد الأوروبي بتخصيص 500 مليون يورو إضافية لأوكرانيا لتمويل شراء السلاح.
بروكسل - سبوتنيك. وقال بوريل عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "جميع الوزراء، أجمعوا على موقفهم بشأن الحاجة إلى مواصلة تقديم الدعم الشامل لأوكرانيا واتخذوا قرارًا سياسيًا بتخصيص حزمة جديدة للمساعدة العسكرية".
وبهذا، بلغ إجمالي حجم تمويل الاتحاد الأوروبي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا 2.5 مليار يورو؛ لم يحدد بوريل تواريخ محددة لتخصيص التمويل الجديد.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة لدول حلف الناتو بسبب إمداد كييف بالأسلحة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
لافروف: خبراء حلف الناتو يوجهون القوات الأوكرانية على الأرض
00:10 GMT
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن ضخ الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
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