https://arabic.sputniknews.com/20220718/بوريل-ينتقد-اعتراض-بعض-دول-الاتحاد-الأوروبي-على-العقوبات-المفروضة-ضد-روسيا-1065221245.html

بوريل ينتقد اعتراض بعض دول الاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة ضد روسيا

بوريل ينتقد اعتراض بعض دول الاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة ضد روسيا

صرح مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه لا يوافق على الانتقادات الموجهة لسياسة العقوبات ضد روسيا من قبل عدد من دول الاتحاد... 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T08:04+0000

2022-07-18T08:04+0000

2022-07-18T08:04+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

عقوبات أمريكية ضد روسيا

روسيا

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وقال بوريل قبل بدء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، من المقرر النظر خلاله في إمكانية تعزيز وتوسيع العقوبات الأوروبية ضد روسيا، قائلا: "هناك نقاش حول فاعلية العقوبات، ومدى تأثيرها علينا أكثر من روسيا. حتى أن بعض القادة الأوروبيين قالوا إن العقوبات كانت خطأ... لا أعتقد أن هذا خطأ، كان يجب علينا فرضها وسنستمر في القيام بذلك".ورفض بوريل على وجه الخصوص المزاعم القائلة بأن أسعار النفط ارتفعت بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.وأضاف أن وزراء الخارجية لن يفكروا في حزمة جديدة من العقوبات، ولكن تعزيز فاعلية الإجراءات الحالية، وكذلك حظر واردات الذهب وقائمة جديدة من العقوبات الفردية.في غضون ذلك، أعرب بوريل، عن ثقته في أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع بروكسل سيوافقون، اليوم الاثنين، على زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا.بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا وحماية سكان دونباس من الاضطهاد، كثّف الغرب ضغوطه على موسكو، وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن الطاقة من روسيا، الأمر الذي أدى لتوجيه ضربة خطيرة للغرب ظهرت في زيادة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

https://arabic.sputniknews.com/20220706/الاتحاد-الأوروبي-لن-يخوض-حربا-مع-روسيا-1064708325.html

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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, عقوبات أمريكية ضد روسيا, روسيا