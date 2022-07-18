https://arabic.sputniknews.com/20220718/بيتكوين-ترتفع-إلى-أعلى-مستوياتها-في-شهر-متجاوزة-22-ألف-دولار-1065241920.html

بيتكوين ترتفع إلى أعلى مستوياتها في شهر متجاوزة 22 ألف دولار

بيتكوين ترتفع إلى أعلى مستوياتها في شهر متجاوزة 22 ألف دولار

انتعشت بيتكوين خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون إلى قرب نهاية الضغوط التي استمرت على مدار... 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T12:49+0000

2022-07-18T12:49+0000

2022-07-18T12:49+0000

اقتصاد

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بلغ سعر العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم 22228 دولارا بحلول الظهيرة، وفقا لبيانات "كوين ديسك"، بارتفاع نحو 4%، بعدما لامست 22493 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو/ حزيران.ارتدت العملات المشفرة الأخرى. كان الاتجاه الصعودي مدعوما بارتفاع أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأسهم في الولايات المتحدة.ترتبط العملات المشفرة، لا سيما عملة بيتكوين، ارتباطا وثيقا بتداولات سوق الأسهم. في كثير من الأحيان، يؤدي ارتفاع الأسهم أيضا إلى رفع المعنويات في سوق العملات المشفرة.لكن المستثمرين يراقبون أيضا ما إذا كانت "المذبحة" التي حدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي شهدت انخفاض بيتكوين بنسبة 70% تقريبا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغته في نوفمبر/ تشرين الثاني، ومُحيت مليارات الدولارات من السوق- قد تكون انتهت.أدى هذا الهبوط القاسي في الأسعار إلى انهيار العديد من الشركات البارزة في المجال، وتسببت هذه الانهيارات في انتشار العدوى في جميع أنحاء الصناعة وشهدت ضغوطا على الشركات الأخرى المرتبطة بها.

https://arabic.sputniknews.com/20220704/البنك-المركزي-الأوروبي-يحذر-دول-منطقة-اليورو-بشأن-تنظيم-العملات-المشفرة-1064645613.html

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اقتصاد