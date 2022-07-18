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https://arabic.sputniknews.com/20220718/بيسكوف-العقوبات-هي-الثمن-الذي-تدفعه-روسيا-وإيران-مقابل-سيادتهما-1065218973.html
بيسكوف: العقوبات هي الثمن الذي تدفعه روسيا وإيران مقابل سيادتهما
بيسكوف: العقوبات هي الثمن الذي تدفعه روسيا وإيران مقابل سيادتهما
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإانين، العقوبات المفروضة على كل من روسيا وإيران بالثمن الذي يدفعه البلدان مقابل سيادتهما. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T07:28+0000
2022-07-18T07:28+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
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وقال بيسكوف في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإيراني، نقلت قناة "روسيا 24" مقاطع منه: "منذ أيام الاتحاد السوفيتي، تم فرض قيود مختلفة على بلدنا، والتي ربما يَقدَر عددها الإجمالي بالآلاف، وهي قيود في مجالات مختلفة. لكن ربما يكون هذا هو الثمن الذي يدفعه بلدنا وإيران مقابل استقلالهما وسيادتهما".كما أكد أنه لا يوجد إطار زمني واضح للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وستنتهي عندما تتحقق جميع أهدافها. وشدد على أنه "لا يساورنا شك في أن العملية العسكرية الخاصة [لروسيا في أوكرانيا] ستنتهي بعد تحقيق جميع أهدافها. لا توجد أطر زمنية واضحة، الشيء الرئيسي هو فعالية هذه العملية".
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روسيا, دميتري بيسكوف

بيسكوف: العقوبات هي الثمن الذي تدفعه روسيا وإيران مقابل سيادتهما

07:28 GMT 18.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإانين، العقوبات المفروضة على كل من روسيا وإيران بالثمن الذي يدفعه البلدان مقابل سيادتهما.
وقال بيسكوف في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإيراني، نقلت قناة "روسيا 24" مقاطع منه: "منذ أيام الاتحاد السوفيتي، تم فرض قيود مختلفة على بلدنا، والتي ربما يَقدَر عددها الإجمالي بالآلاف، وهي قيود في مجالات مختلفة. لكن ربما يكون هذا هو الثمن الذي يدفعه بلدنا وإيران مقابل استقلالهما وسيادتهما".
كما أكد أنه لا يوجد إطار زمني واضح للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وستنتهي عندما تتحقق جميع أهدافها.
وشدد على أنه "لا يساورنا شك في أن العملية العسكرية الخاصة [لروسيا في أوكرانيا] ستنتهي بعد تحقيق جميع أهدافها. لا توجد أطر زمنية واضحة، الشيء الرئيسي هو فعالية هذه العملية".
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