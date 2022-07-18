https://arabic.sputniknews.com/20220718/بيسكوف-العقوبات-هي-الثمن-الذي-تدفعه-روسيا-وإيران-مقابل-سيادتهما-1065218973.html
بيسكوف: العقوبات هي الثمن الذي تدفعه روسيا وإيران مقابل سيادتهما
بيسكوف: العقوبات هي الثمن الذي تدفعه روسيا وإيران مقابل سيادتهما
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإانين، العقوبات المفروضة على كل من روسيا وإيران بالثمن الذي يدفعه البلدان مقابل سيادتهما. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T07:28+0000
2022-07-18T07:28+0000
2022-07-18T07:28+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889607_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_13b2073e056efbdfeb535e5323495c59.jpg
وقال بيسكوف في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإيراني، نقلت قناة "روسيا 24" مقاطع منه: "منذ أيام الاتحاد السوفيتي، تم فرض قيود مختلفة على بلدنا، والتي ربما يَقدَر عددها الإجمالي بالآلاف، وهي قيود في مجالات مختلفة. لكن ربما يكون هذا هو الثمن الذي يدفعه بلدنا وإيران مقابل استقلالهما وسيادتهما".كما أكد أنه لا يوجد إطار زمني واضح للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وستنتهي عندما تتحقق جميع أهدافها. وشدد على أنه "لا يساورنا شك في أن العملية العسكرية الخاصة [لروسيا في أوكرانيا] ستنتهي بعد تحقيق جميع أهدافها. لا توجد أطر زمنية واضحة، الشيء الرئيسي هو فعالية هذه العملية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889607_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d8131d7932e4e632ce4a06e61f0c3f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, دميتري بيسكوف
بيسكوف: العقوبات هي الثمن الذي تدفعه روسيا وإيران مقابل سيادتهما
تابعنا عبر
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإانين، العقوبات المفروضة على كل من روسيا وإيران بالثمن الذي يدفعه البلدان مقابل سيادتهما.
وقال بيسكوف في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإيراني، نقلت قناة "روسيا 24" مقاطع منه: "منذ أيام الاتحاد السوفيتي، تم فرض قيود مختلفة على بلدنا، والتي ربما يَقدَر عددها الإجمالي بالآلاف، وهي قيود في مجالات مختلفة. لكن ربما يكون هذا هو الثمن الذي يدفعه بلدنا وإيران مقابل استقلالهما وسيادتهما".
كما أكد أنه لا يوجد إطار زمني واضح للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وستنتهي عندما تتحقق جميع أهدافها.
وشدد على أنه "لا يساورنا شك في أن العملية العسكرية الخاصة [لروسيا في أوكرانيا] ستنتهي بعد تحقيق جميع أهدافها. لا توجد أطر زمنية واضحة، الشيء الرئيسي هو فعالية هذه العملية".