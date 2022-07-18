https://arabic.sputniknews.com/20220718/بيسكوف-عملية-التسوية-السورية-ستكون-أساس-زيارة-بوتين-لطهران-في-إطار-المفاوضات-الثلاثية-1065230404.html
بيسكوف: عملية التسوية السورية ستكون أساس زيارة بوتين لطهران في إطار المفاوضات الثلاثية
بيسكوف: عملية التسوية السورية ستكون أساس زيارة بوتين لطهران في إطار المفاوضات الثلاثية
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن عملية التسوية السورية ستكون في قلب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطهران في إطار المحادثات الثلاثية. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T09:16+0000
2022-07-18T09:16+0000
2022-07-18T09:35+0000
روسيا
التسوية السورية
لقاء
فلاديمير بوتين
إيران
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وقال بيسكوف في مقابلة مع إذاعة وتلفزيون إيران الحكوميين، بثت على الهواء من قناة "روسيا 24": "عملية التسوية السورية لروسيا وإيران وتركيا صيغة مهمة للغاية أظهرت قابليتها للتطبيق وهي الصيغة الدولية الوحيدة، التي تسهم بالفعل في التسوية السورية الآن".هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، يوم الخميس، أن بلاده تستعد بشكل بناء لعقد قمة مع تركيا وإيران حول سوريا في طهران.وقال بوغدانوف للصحفيين: "الحدث مهم للغاية، والحالة المزاجية بناءة للغاية من جانبنا". تنتشر قوات تركية في المنطقة الحدودية السورية، وتنفذ عمليات ضد التشكيلات الكردية، ووصفت دمشق مرارا ذلك الأمر بأنه غير قانوني وطالبت أنقرة بسحب قواتها.على جانب آخر، قال السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغريان، إن الرئيس الروسي
https://arabic.sputniknews.com/20220717/أردوغان-يخطط-لعقد-مباحثات-مع-بوتين-خلال-زيارتهما-إلى-طهران-1065188401.html
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روسيا, التسوية السورية, لقاء, فلاديمير بوتين, إيران
بيسكوف: عملية التسوية السورية ستكون أساس زيارة بوتين لطهران في إطار المفاوضات الثلاثية
09:16 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 09:35 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن عملية التسوية السورية ستكون في قلب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطهران في إطار المحادثات الثلاثية.
وقال بيسكوف في مقابلة مع إذاعة وتلفزيون إيران الحكوميين، بثت على الهواء من قناة "روسيا 24": "عملية التسوية السورية لروسيا وإيران وتركيا صيغة مهمة للغاية أظهرت قابليتها للتطبيق وهي الصيغة الدولية الوحيدة، التي تسهم بالفعل في التسوية السورية الآن".
هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، يوم الخميس، أن بلاده تستعد بشكل بناء لعقد قمة مع تركيا وإيران
حول سوريا في طهران.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "الحدث مهم للغاية، والحالة المزاجية بناءة للغاية من جانبنا". تنتشر قوات تركية في المنطقة الحدودية السورية
، وتنفذ عمليات ضد التشكيلات الكردية، ووصفت دمشق مرارا ذلك الأمر بأنه غير قانوني وطالبت أنقرة بسحب قواتها.
على جانب آخر، قال السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغريان، إن الرئيس الروسي