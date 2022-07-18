https://arabic.sputniknews.com/20220718/بيسكوف-يتوجه-بأسئلة-إلى-شركة-غازبروم-حول-التوربينات-الخاصة-بـ-نورد-ستريم-1065232331.html

بيسكوف يتوجه بأسئلة إلى شركة "غازبروم" حول التوربينات الخاصة بـ "نورد ستريم"

بيسكوف يتوجه بأسئلة إلى شركة "غازبروم" حول التوربينات الخاصة بـ "نورد ستريم"

وجه المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أسئلة إلى شركة "غازبروم" بشأن عودة التوربينات إلى "نورد ستريم"، مشيرا إلى أن الوضع لم يكن معروفا إلا من خلال... 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T10:32+0000

2022-07-18T10:32+0000

2022-07-18T10:36+0000

روسيا

شركة غازبروم

نوردستروم

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وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعرف توقيت تسليم التوربينات وما إذا كان "نورد ستريم" سيبدأ في ضخ الغاز بعد الإغلاق المخطط له، قائلا: "إنك تطرح أسئلة بناءً على تقارير إعلامية، ولم تكن هناك رسالة رسمية واحدة - لا الشركة ولا المشترون ولا بائعو الغاز. أقترح طرح كل هذه الأسئلة على شركة غازبروم، التي ستجيب عن ذلك بطريقة احترافية".هذا وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، يوم الجمعة، أنها تقدمت إلى شركة "سيمنز" بطلب لتقديم المستندات التي تسمح بإخراج المضخات إلى محطة بورتوفايا المعطلة.وأصدرت الشركة الروسية بيانا رسميا وجاء فيه: "أرسلت شركة "غازبروم" الروسية طلبا إلى شركة "سيمنز" بتقديم المستندات المطلوبة حول إصلاح وصيانة محركات التوربينات مع مراعاة أنظمة العقوبات الحالية في كندا والاتحاد الأوروبي".وصرحت شركة "غازبروم" الروسية أنها لا تملك أي وثيقة بشأن السماح لشركة "سيمنز" بإخراج محرك توربيني غازي من كندا لمحطة ضاغط بورتوفايا، وهي منشأة مهمة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، ولا تتعهد بالتوصل إلى استنتاج حول إمكانية تطور الوضع.ونشرت الشركة الروسية على قناتها الخاصة في "تلغرام"، بيانا جاء فيه: "لا تملك شركة غازبروم وثيقة واحدة تسمح لشركة سيمنز بإخراج محرك التوربينات الغازية من كندا لمحرك "بورتوفايا CS"، الذي يتم إصلاحه هناك".وتعتمد شركة "غازبروم" على الوفاء غير المشروط من قبل مجموعة شركات "سيمنز" بالتزاماتها كجزء من صيانة توربينات الغاز، التي يعتمد عليها التشغيل الموثوق لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" وتوريد الغاز الطبيعي للمستهلكين الأوروبيين.وخفضت شركة "غازبروم" الروسية الإمدادات عبر أنابيب "التيار الشمالي" إلى 40% من طاقتها منذ 16 يونيو/ تموز، موضحة ذلك من خلال مشاكل صيانة توربينات الغاز في محطة بورتوفايا.

https://arabic.sputniknews.com/20220718/إعلام-كندا-تنهي-احتجاز-توربينة-لضخ-الغاز-من-روسيا-إلى-ألمانيا-1065220643.html

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روسيا, شركة غازبروم, نوردستروم