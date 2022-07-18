https://arabic.sputniknews.com/20220718/تعمل-بأي-وقت-وفي-جميع-الظروف-الجوية-روسيا-تصدر-100-مروحية-متطورة-من-نوع-مي-17-إلى-الخارج-1065239038.html
تعمل بأي وقت وفي جميع الظروف الجوية... روسيا تصدر 100 مروحية متطورة من نوع "مي-17" إلى الخارج
تعمل بأي وقت وفي جميع الظروف الجوية... روسيا تصدر 100 مروحية متطورة من نوع "مي-17" إلى الخارج
يبقى الطلب العالمي على المروحيات الروسية مرتفعا. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:18+0000
2022-07-18T12:18+0000
2022-07-18T12:18+0000
روسيا
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وصرح ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" أن مستوردي المروحيات الروسية الأجانب سيتسلمون أكثر من 100 مروحية من طرازي "مي-171شي" و"مي – 171 يي" في وقت قريب.وتعد كل من مروحية "مي-171شي" و"مي – 171 يي" مروحيات متطورة مشتقّة من مروحية "مي-17". وتعمل مروحيات "مي-17" في أمريكا اللاتينية وآسيا المطلة على المحيط الهادئ وأفريقيا وفي منطقة القطب الشمالي، ويصنعها مصنع يقع في مدينة أولان أودي.وينتج هذا المصنع المروحيات للاستخدام المحلي في روسيا وللتصدير إلى الخارج. وطلبت شركة تصدير الأسلحة الروسية منه أن يصنع ما تتجاوز قيمته 200 مليار روبل حتى الآن.وقال ميخييف إن شركة "روس أوبورون أكسبورت" سلمت مستوردي المروحيات الأجانب ما قيمته 30 مليار روبل منذ بداية عام 2022 حتى الآن.وأشار إلى أن المصنع في مدينة أولان أودي يستطيع سد حاجة السوق من مروحيات "مي-171شي" و"مي – 171 يي". وتعد كل من مروحية "مي-171شي" ومروحية "مي – 171 يي" أفضل مروحية من نوعها.وتعاقدت دولة أجنبية أخيرا على شراء مجموعة من مروحيات "مي – 171 يي". وقال مدير عام المصنع الذي تحتضنه مدينة أولان أودي، أليكسي كوزلوف، إن الإلكترونيات التي تحتوي عليها مروحية "مي – 171 يي" تضمن عملها في أي وقت من النهار والليل في جميع الظروف الجوية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
تعمل بأي وقت وفي جميع الظروف الجوية... روسيا تصدر 100 مروحية متطورة من نوع "مي-17" إلى الخارج
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يبقى الطلب العالمي على المروحيات الروسية مرتفعا.
وصرح
ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" أن مستوردي المروحيات الروسية الأجانب سيتسلمون أكثر من 100 مروحية من طرازي "مي-171شي" و"مي – 171 يي" في وقت قريب.
وتعد كل من مروحية "مي-171شي" و"مي – 171 يي" مروحيات متطورة مشتقّة من مروحية "مي-17". وتعمل مروحيات "مي-17" في أمريكا اللاتينية وآسيا المطلة على المحيط الهادئ وأفريقيا وفي منطقة القطب الشمالي، ويصنعها مصنع يقع في مدينة أولان أودي.
وينتج هذا المصنع المروحيات للاستخدام المحلي في روسيا وللتصدير إلى الخارج. وطلبت شركة تصدير الأسلحة الروسية منه أن يصنع ما تتجاوز قيمته 200 مليار روبل حتى الآن.
وقال ميخييف إن شركة "روس أوبورون أكسبورت" سلمت مستوردي المروحيات الأجانب ما قيمته 30 مليار روبل منذ بداية عام 2022 حتى الآن.
وأشار إلى أن المصنع في مدينة أولان أودي يستطيع سد حاجة السوق من مروحيات "مي-171شي" و"مي – 171 يي". وتعد كل من مروحية "مي-171شي" ومروحية "مي – 171 يي" أفضل مروحية من نوعها.
وتعاقدت دولة أجنبية أخيرا على شراء مجموعة من مروحيات "مي – 171 يي". وقال مدير عام المصنع الذي تحتضنه مدينة أولان أودي، أليكسي كوزلوف، إن الإلكترونيات التي تحتوي عليها مروحية "مي – 171 يي" تضمن عملها في أي وقت من النهار والليل في جميع الظروف الجوية.