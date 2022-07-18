عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220718/تعمل-بأي-وقت-وفي-جميع-الظروف-الجوية-روسيا-تصدر-100-مروحية-متطورة-من-نوع-مي-17-إلى-الخارج-1065239038.html
تعمل بأي وقت وفي جميع الظروف الجوية... روسيا تصدر 100 مروحية متطورة من نوع "مي-17" إلى الخارج
تعمل بأي وقت وفي جميع الظروف الجوية... روسيا تصدر 100 مروحية متطورة من نوع "مي-17" إلى الخارج
يبقى الطلب العالمي على المروحيات الروسية مرتفعا. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:18+0000
2022-07-18T12:18+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1065238471_0:0:3257:1833_1920x0_80_0_0_449b6700b69dc7825f713938db1b11c6.jpg
وصرح ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" أن مستوردي المروحيات الروسية الأجانب سيتسلمون أكثر من 100 مروحية من طرازي "مي-171شي" و"مي – 171 يي" في وقت قريب.وتعد كل من مروحية "مي-171شي" و"مي – 171 يي" مروحيات متطورة مشتقّة من مروحية "مي-17". وتعمل مروحيات "مي-17" في أمريكا اللاتينية وآسيا المطلة على المحيط الهادئ وأفريقيا وفي منطقة القطب الشمالي، ويصنعها مصنع يقع في مدينة أولان أودي.وينتج هذا المصنع المروحيات للاستخدام المحلي في روسيا وللتصدير إلى الخارج. وطلبت شركة تصدير الأسلحة الروسية منه أن يصنع ما تتجاوز قيمته 200 مليار روبل حتى الآن.وقال ميخييف إن شركة "روس أوبورون أكسبورت" سلمت مستوردي المروحيات الأجانب ما قيمته 30 مليار روبل منذ بداية عام 2022 حتى الآن.وأشار إلى أن المصنع في مدينة أولان أودي يستطيع سد حاجة السوق من مروحيات "مي-171شي" و"مي – 171 يي". وتعد كل من مروحية "مي-171شي" ومروحية "مي – 171 يي" أفضل مروحية من نوعها.وتعاقدت دولة أجنبية أخيرا على شراء مجموعة من مروحيات "مي – 171 يي". وقال مدير عام المصنع الذي تحتضنه مدينة أولان أودي، أليكسي كوزلوف، إن الإلكترونيات التي تحتوي عليها مروحية "مي – 171 يي" تضمن عملها في أي وقت من النهار والليل في جميع الظروف الجوية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1065238471_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8b5894221200cdcf985cf9422adf410.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

تعمل بأي وقت وفي جميع الظروف الجوية... روسيا تصدر 100 مروحية متطورة من نوع "مي-17" إلى الخارج

12:18 GMT 18.07.2022
© Sputnik . Александр Мельников / الذهاب إلى بنك الصورمروحية "مي-171شي"
مروحية مي-171شي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Александр Мельников
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يبقى الطلب العالمي على المروحيات الروسية مرتفعا.
وصرح ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" أن مستوردي المروحيات الروسية الأجانب سيتسلمون أكثر من 100 مروحية من طرازي "مي-171شي" و"مي – 171 يي" في وقت قريب.
وتعد كل من مروحية "مي-171شي" و"مي – 171 يي" مروحيات متطورة مشتقّة من مروحية "مي-17". وتعمل مروحيات "مي-17" في أمريكا اللاتينية وآسيا المطلة على المحيط الهادئ وأفريقيا وفي منطقة القطب الشمالي، ويصنعها مصنع يقع في مدينة أولان أودي.
وينتج هذا المصنع المروحيات للاستخدام المحلي في روسيا وللتصدير إلى الخارج. وطلبت شركة تصدير الأسلحة الروسية منه أن يصنع ما تتجاوز قيمته 200 مليار روبل حتى الآن.
وقال ميخييف إن شركة "روس أوبورون أكسبورت" سلمت مستوردي المروحيات الأجانب ما قيمته 30 مليار روبل منذ بداية عام 2022 حتى الآن.
وأشار إلى أن المصنع في مدينة أولان أودي يستطيع سد حاجة السوق من مروحيات "مي-171شي" و"مي – 171 يي". وتعد كل من مروحية "مي-171شي" ومروحية "مي – 171 يي" أفضل مروحية من نوعها.
وتعاقدت دولة أجنبية أخيرا على شراء مجموعة من مروحيات "مي – 171 يي". وقال مدير عام المصنع الذي تحتضنه مدينة أولان أودي، أليكسي كوزلوف، إن الإلكترونيات التي تحتوي عليها مروحية "مي – 171 يي" تضمن عملها في أي وقت من النهار والليل في جميع الظروف الجوية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала