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تقرير: خطر الجفاف يهدد نصف أراضي الاتحاد الأوروبي
تقرير: خطر الجفاف يهدد نصف أراضي الاتحاد الأوروبي
حذر باحثون في المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، من أن نحو نصف أراضي الاتحاد الأوروبي حاليا مهددة بخطر الجفاف، في الوقت الذي يعاني فيه جنوب غرب أوروبا من... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:25+0000
2022-07-18T12:25+0000
الجفاف
أخبار الاتحاد الأوروبي
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جاء هذا في تقرير لشهر يوليو/ تموز، صادر عن مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية، بحسب "فرانس برس".وقال التقرير إن 46 في المئة من أراضي الاتحاد الأوروبي تعرضت لمستوى التحذير من الجفاف، بجانب 11 في المئة في مستوى التأهب لخطر الجفاف، في الوقت الذي تعاني فيه محاصيل بالفعل من نقص المياه.يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه موجة الحر الخانقة في عدد من دول أوروبا الغربية متسببة في حرائق غابات مدمرة.وتوقع خبراء الأرصاد أن تحطم درجات الحرارة أرقاما قياسية مطلع هذا الأسبوع.وهذه هي موجة الحر الثانية التي تشهدها أوروبا خلال شهر، حيث اعتبر علماء تزايدها نتيجة مباشرة للاحتباس الحراري. كما تزيد انبعاثات غازات الدفيئة من شدتها ومدتها وتواترها.
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الجفاف, أخبار الاتحاد الأوروبي

تقرير: خطر الجفاف يهدد نصف أراضي الاتحاد الأوروبي

12:25 GMT 18.07.2022
© AP Photo / Emre Tazegulأهالي و حيوانات المناطق المتضررة من حرائق الغابات في تركيا، 2 أغسطس 2021
أهالي و حيوانات المناطق المتضررة من حرائق الغابات في تركيا، 2 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Emre Tazegul
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حذر باحثون في المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، من أن نحو نصف أراضي الاتحاد الأوروبي حاليا مهددة بخطر الجفاف، في الوقت الذي يعاني فيه جنوب غرب أوروبا من الجفاف جراء موجة الحر الشديدة.
جاء هذا في تقرير لشهر يوليو/ تموز، صادر عن مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية، بحسب "فرانس برس".
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وقال التقرير إن 46 في المئة من أراضي الاتحاد الأوروبي تعرضت لمستوى التحذير من الجفاف، بجانب 11 في المئة في مستوى التأهب لخطر الجفاف، في الوقت الذي تعاني فيه محاصيل بالفعل من نقص المياه.
يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه موجة الحر الخانقة في عدد من دول أوروبا الغربية متسببة في حرائق غابات مدمرة.
وتوقع خبراء الأرصاد أن تحطم درجات الحرارة أرقاما قياسية مطلع هذا الأسبوع.
وهذه هي موجة الحر الثانية التي تشهدها أوروبا خلال شهر، حيث اعتبر علماء تزايدها نتيجة مباشرة للاحتباس الحراري. كما تزيد انبعاثات غازات الدفيئة من شدتها ومدتها وتواترها.
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