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https://arabic.sputniknews.com/20220718/جونسون-يستعرض-مهاراته-في-قيادة-طائرة-مقاتلة-1065246175.html
جونسون يستعرض مهاراته في قيادة طائرة مقاتلة... فيديو
جونسون يستعرض مهاراته في قيادة طائرة مقاتلة... فيديو
قال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، إنه طار شخصيًا بطائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" لبعض الوقت خلال رحلة تدريبية للتزود بالوقود في الجو... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T13:36+0000
2022-07-18T13:43+0000
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وقال جونسون متحدثًا في معرض فارنبورو للطيران. وفقا لـ"ذا ميرور": "سألوني 'هل ترغب في تجربة (الطيران بنفسك)؟' ... قمت بتحريك عصا التحكم على الفور إلى اليمين، وقمنا بحركة لولبية وحلقية في الهواء".وأضاف، "ثم فعلت شيئًا أكثر تعقيدًا يسمى "حركة بهلوانية"، حيث قمت بسحب المقبض لأعلى وقليلًا إلى اليمين".في وقت سابق، أصدرت الحكومة البريطانية شريط فيديو لبوريس جونسون تم تصويره الأسبوع الماضي في قمرة القيادة لطائرة مقاتلة. وتم تصوير الفيديو من قبل جونسون نفسه، مرتديًا زي الطيار.
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جونسون يستعرض مهاراته في قيادة طائرة مقاتلة... فيديو

13:36 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 18.07.2022)
© AFP 2022 / Leon Nealرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في المترو، لندن،3 مايو 2012
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في المترو، لندن،3 مايو 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / Leon Neal
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قال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، إنه طار شخصيًا بطائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" لبعض الوقت خلال رحلة تدريبية للتزود بالوقود في الجو الأسبوع الماضي.
وقال جونسون متحدثًا في معرض فارنبورو للطيران. وفقا لـ"ذا ميرور": "سألوني 'هل ترغب في تجربة (الطيران بنفسك)؟' ... قمت بتحريك عصا التحكم على الفور إلى اليمين، وقمنا بحركة لولبية وحلقية في الهواء".
وأضاف، "ثم فعلت شيئًا أكثر تعقيدًا يسمى "حركة بهلوانية"، حيث قمت بسحب المقبض لأعلى وقليلًا إلى اليمين".
في وقت سابق، أصدرت الحكومة البريطانية شريط فيديو لبوريس جونسون تم تصويره الأسبوع الماضي في قمرة القيادة لطائرة مقاتلة. وتم تصوير الفيديو من قبل جونسون نفسه، مرتديًا زي الطيار.
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