https://arabic.sputniknews.com/20220718/جونسون-يستعرض-مهاراته-في-قيادة-طائرة-مقاتلة-1065246175.html
جونسون يستعرض مهاراته في قيادة طائرة مقاتلة... فيديو
جونسون يستعرض مهاراته في قيادة طائرة مقاتلة... فيديو
قال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، إنه طار شخصيًا بطائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" لبعض الوقت خلال رحلة تدريبية للتزود بالوقود في الجو... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T13:36+0000
2022-07-18T13:36+0000
2022-07-18T13:43+0000
منوعات
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064807686_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_55dbdb836f1fd7afc3e205fa8d38cc1e.jpg
وقال جونسون متحدثًا في معرض فارنبورو للطيران. وفقا لـ"ذا ميرور": "سألوني 'هل ترغب في تجربة (الطيران بنفسك)؟' ... قمت بتحريك عصا التحكم على الفور إلى اليمين، وقمنا بحركة لولبية وحلقية في الهواء".وأضاف، "ثم فعلت شيئًا أكثر تعقيدًا يسمى "حركة بهلوانية"، حيث قمت بسحب المقبض لأعلى وقليلًا إلى اليمين".في وقت سابق، أصدرت الحكومة البريطانية شريط فيديو لبوريس جونسون تم تصويره الأسبوع الماضي في قمرة القيادة لطائرة مقاتلة. وتم تصوير الفيديو من قبل جونسون نفسه، مرتديًا زي الطيار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064807686_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_6b3b14020adb24fd18c2c978173e335f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, العالم
جونسون يستعرض مهاراته في قيادة طائرة مقاتلة... فيديو
13:36 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، إنه طار شخصيًا بطائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" لبعض الوقت خلال رحلة تدريبية للتزود بالوقود في الجو الأسبوع الماضي.
وقال جونسون متحدثًا
في معرض فارنبورو للطيران. وفقا لـ"ذا ميرور": "سألوني 'هل ترغب في تجربة (الطيران بنفسك)؟' ... قمت بتحريك عصا التحكم على الفور إلى اليمين، وقمنا بحركة لولبية وحلقية في الهواء".
وأضاف، "ثم فعلت شيئًا أكثر تعقيدًا يسمى "حركة بهلوانية"، حيث قمت بسحب المقبض لأعلى وقليلًا إلى اليمين".
في وقت سابق، أصدرت الحكومة البريطانية شريط فيديو لبوريس جونسون تم تصويره الأسبوع الماضي في قمرة القيادة لطائرة مقاتلة. وتم تصوير الفيديو من قبل جونسون نفسه، مرتديًا زي الطيار.