https://arabic.sputniknews.com/20220718/جينيفر-لوبيز-تعلن-زواجها-من-بن-أفليك-بعد-20-عاما-من-الصبر-صور-1065231022.html

جينيفر لوبيز تعلن زواجها من بن أفليك بعد "20 عاما من الصبر"... صور

جينيفر لوبيز تعلن زواجها من بن أفليك بعد "20 عاما من الصبر"... صور

احتفلت المغنية الأمريكية، جينيفر لوبيز، ومواطنها الممثل، بن أفليك، بزفافهما داخل كنيسة صغيرة في مدينة لاس فيغاس، في مساء يوم السبت الماضي. 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T10:11+0000

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وجاء زواج لوبيز (52 عاما) وأفليك (49 عاما) ليتوج علاقة امتدت لأكثر من 20 عاما، تخللها زيجات فاشلة لكلا منهما، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وأعلنت لوبيز رسميا عن زواجهما، أمس الأحد، في رسالتها الإخبارية لجمهورها، "On the J Lo"، بعنوان "لقد فعلناها".وكتبت في رسالتها الموقعة باسمها الجديد، جينيفر لين أفليك: "الحب جميل، الحب لطيف، كما اتضح أن الحب صبور، لقد صبرت 20 عاما".وأشارت جينيفر لوبيز إلى أنها وزوجها، بن أفليك، سافرا إلى لاس فيغاس يوم السبت، ووقفا في طابور للحصول على رخصة زواجهما مع 4 أزواج آخرين، وتزوجا بعد منتصف الليل بقليل.ونشرت لوبيز أول صورة لها بعد إعلان زواجها من بن أفليك، عبر حسابها على "إنستغرام".وكانت جينيفر لوبيز أعلنت في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي عن عودة العلاقة بينها وصديقها الممثل الأمريكي، بن أفليك.والتقى بن أفليك وجينيفر لوبيز لأول مرة خلال عملهما سويا في فيلم "Gigli" من إنتاج 2003، وتحولت علاقتهما إلى صداقة وطيدة، وأصبحا من أشهر "ثنائيات هوليوود"، وكادا أن يتزوجا، إلا أنهما انفصلا في عام 2004، بعد أن دامت علاقتهما لأكثر من عام.وخلال فترة انفصالهما الطويلة، تزوج أفليك من الممثلة الأمريكية، جينيفر غارنر، وأنجب منها 3 أطفال، لكنهما حصلا على الطلاق رسميا في 2017، بينما كانت جينيفر لوبيز متزوجة من المغني مارك أنتوني، وانفصلت عنه في 2014، وأنجبت منه طفلين، كما أنها كانت مخطوبة من لاعب البيسبول السابق، أليكس رودريغيز لمدة 4 سنوات.

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